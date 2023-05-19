الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الضأن بـ230 جنيها.. أسعار اللحوم البلدية اليوم الجمعة

لحوم
لحوم

استقرت أسعار اللحوم البلدي في السوق اليوم الجمعة،  حيث سجل سعر كيلو لحم الكندوز بين 300 و330 جنيه، بينما بلغ سعر كيلو الضأن بين 230 و350 جنيهًا، فيما سجل كيلو اللحم الجملي بين 200 و250 جنيهًا.

أسعار اللحوم البلدي اليوم الجمعة

وسجل سعر اللحم المفروم العادي بين 300 و330 جنيها للكيلو، وبينما سجل سعر البتلو بين 250 و300 جنيه فى الكيلو، فيما بلغ  سعر الكبدة بين 300 و350 جنيهًا الكيلو.

أسعار اللحوم المستوردة

سجل سعر كيلو اللحم البرازيلي بين 130 و190 جنيهًا، فيما سجل سعر كيلو الكبدة المستوردة بين 110 و130 جنيهًا.

وكان أكد يوسف البسومي، النقيب العام للجزارين، أن استيراد اللحوم من تشاد والسودان سيخفضان أسعار اللحوم في شهر رمضان، مع الاهتمام بالتأمين للإنتاج المحلي، سواء من العجول البلدية أو المستوردة بجانب استيراد وضرورة زيادة رءوس المواشي من الإنتاج المحلي مع مراعاة التوازن في الأسعار من المنتج والمستهلك وحتى لا تؤثر على إنتاج وصناعة اللحوم.

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وقال البسومي إنه لا بد من تسمين ماشية مستوردة إلى جانب استيراد اللحوم بأسعار مخفضة لمحدودي الدخل، مشيرا إلى أن انخفاض أسعار اللحوم يترتب علية انخفاض أسعار الدواجن والأسماك، حيث أن انخفاض أسعار اللحوم تخفض أسعار الدواجن والأسماك وبالتالي هي حركة متوازنة حتى لا تؤثر على الصناعة وعدم خروج المربين من السوق.

وأضاف نقيب الجزارين أن السعر القائم للكندوز البقري ارتفع من ١٠٤ و١٠٥ جنيهات حتى وصل حاليا إلى 120 جنيها للكيلو، فيما وصل سعر الجاموسي ١١٥ جنيها للكيلو بعد أن كان١٠٠ جنيه، بينما الخراف وزن قائم تراوح سعر الخروف بين ٨ و١٢ ألف جنيه، وتراوح سعر العجل بين ٥٠ و٧٠ ألف جنيه من العجول الصالحة للذبح.

أسعار اللحوم البلدي سعر كيلو لحم الكندوز سعر اللحم المفروم سعر البتلو سعر كيلو اللحم البرازيلي سعر كيلو الكبدة المستوردة

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