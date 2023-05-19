أسعار الدواجن فى مصر اليوم الجمعة 19-5-2023

يكثر البحث عن أسعار الدواجن اليوم في مصر مع التفاوت الملحوظ في أسعارها على مدار الأسابيع الماضية سواء للمربين الذين يبحثون عن الأسعار من أجل البيع والشراء أو المستهلك العادي.



أسعار الدواجن اليوم في مصر الجمعة 19-5-2023



وننشر في هذا التقرير أسعار الدواجن اليوم في مصر الجمعة 19-5-2023 في أخر تحديث للأسعار لمختلف أنواع الدواجن.



أسعار الفراخ

الفراخ البيضاء 66 جنيهًا.

الفراخ الساسو 71 جنيهًا.

الفراخ البلدي 90 جنيهًا.

أمهات بيضاء 57 جنيهًا.

بياض أبيض سلك 43 جنيهًا.

بياض أبيض أرضي 45 جنيهًا.

بياض أحمر سلك 56 جنيهًا.

بياض أحمر أرضي 58 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت



كتكوت أبيض شركات 19 جنيهًا.

كتكوت أبيض قطعان 10.25 جنيه.

كتكوت ساسو 9.50 جنيه.

كتكوت ساسو بيور 10.50 جنيه.

كتكوت بلدي 6.50 جنيه.

كتكوت هجين 8 جنيهات.

كتكوت سمان أبيض 4 جنيهات.

كتكوت سمان أسمر 4 جنيهات.



أسعار البيض



بيض أبيض 78.75 جنيه.

بيض أحمر 85.75 جنيه.

بيض بلدي 92 جنيهًا.



أسعار البط

بط بغال جرموه عمر يوم 27 جنيهًا.

بط مسكوفي عمر يوم 30 جنيهًا.

بط فرنساوي عمر يوم 11 جنيهًا.

بط فرنساوي بيور عمر يوم 21 جنيهًا.

بط مولار مستورد عمر يوم 30 جنيهًا.

بط مولار مستورد عمر 15 يومًا 45 جنيهًا.

كيلو بط بلدي 100 جنيه.

كيلو بط مولار 75 جنيهًا.

كيلو بط فرنساوي 60 جنيهًا.

كيلو بط مسكوفي 95 جنيهًا.



أسعار الرومي



رومي أبيض عمر يوم 55 جنيهًا.

رومي أبيض شهر/كيلو 140 جنيهًا.

رومي برونزي 300 جرام 40 جنيهًا.

رومي أسمر برونزي عمر يوم 20 جنيهًا.

رومي برونزي عتاقي 5 ك/10 ك 60 جنيهًا.

سعر العلف

علف بادي 23% 26,320 جنيه.

علف نامي 21% 25,770 جنيه.

علف ناهي 19% 25,670 جنيه.

علف بادي نامي 21,5% 25,680 جنيه.

علف بيض إنتاجي 16% 22,320 جنيه.

علف بيض إنتاجي 18% 22,970 جنيه.