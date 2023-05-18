"الزراعة": الإفراج عن خامات الأعلاف خفض أسعار الدواجن 25%

قال المهندس رفيق قاسم، مدير عام الدواجن بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن زيادة الإفراجات عن خامات الأعلاف بكميات كبيرة الأسبوع الماضي وتسجيل المصانع والمزارع في البورصة السلعية، ساهم في انخفاض أسعار أعلاف الذرة 6 آلاف جنيه وخامات أعلاف الصويا 7 آلاف جنيه للطن، كما انخفضت أسعار الدواجن بنسبة 25% وانخفض طبق البيض لـ88 جنيها للأبيض و92 جنيها للأحمر.

وأضاف قاسم في تصريحات لـ"الدستور"، أن الأسعار ستواصل الانخفاض مستقبلا مع استمرار الإفراجات عن خامات الأعلاف، والتي لها مردود إيجابي على المستهلك والمنتج وتشجيع المنتجين والمربين على الدخول في دورات تربية جديدة وتتم مواصلة الإفراجات عن الأعلاف وخاماتها خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع استمرار انخفاض الأسعار الأيام المقبلة.

ومن جهته، قال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن تراجع أسعار الذرة والصويا تشجع المربون على الاستمرار في الإنتاج، حيث تراجعت الذرة الصفراء من 19 إلى 14و13 جنيها بنسبة تراجع 25 % والصويا من 42 ألف جنيه إلى 39 ألف جنيه بنسبة تراجع 10 % وهو ما أدى إلى انخفاض أسعار الدواجن بنسبة 25 % والبيض بنسبة 10و15 %.

وطالب الزيني في تصريحات ل "الدستور"، بمزيد من الإفراجات والخامات خاصة من الصويا بما انعكس على مربي الدواجن والدخول في دورات تربية جديدة وتشجيع المربين لزيادة الإنتاج وإحداث توازن في أسعار الدواجن.

ومن جهة آخرى، أكد أحمد نبيل، رئيس شعبة بيض المائدة بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن أسعار بيض المائدة ينخفض دائما خلال شهري أبريل ومايو نتيجة موسم الامتحانات وقبل بدء المصايف، مشيرا إلى أن 60 من الإفراجات مدفوعة الأشرفي المواني دون دولار، لافتا إلى أن الذرة انخفض إلى 13 ألف جنيه للطن وانخفض فول الصويا إلى 38 ألف جنيه رغم ذلك انخفض الإنتاج من مليون و200 ألف طبق إلى 600 ألف طبق بنسبة انخفاض 50% عن العام الماضي، مطالبا استدامة الإفراجات لتشجيع المربين على التربية.