تراجع أسعار كرتونة البيض.. والتجار يكشفون الأسباب

شهدت أسعار كرتونة البيض تراجعًا كبيرًا خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تراجع سعر كرتونة البيض بنحو 10 جنيهات للكرتونة الواحدة، ليصبح سعرها 78 جنيهًا، وذلك بعد القفزات المتتالية التي شهدتها أسعار البيض الأحمر والأبيض على مدار الأشهر القليلة الماضية.

ورصدت "الدستور" أسعار البيض في الأسواق وحجم الإقبال عليها خلال الأيام الجارية والتي جاءت على النحو التالي.

يقول رضا محمود، أحد تجّار البيض بسوق منطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، إن أسعار البيض الأبيض والأحمر تراجعت بشكل كبير على مدار الأيام القليلة الماضية بنحو 8 لـ10 جنيهات بمختلف المحال والأسواق، لافتا إلى حركة البيع والشراء بدأت تعاود تدريجيا خاصة بعد تراجع الأسعار وحدوث انفراجه في الأعلاف مؤخرا.

من جانبه، أوضح هلال عبدالهادي، أحد تجار البيض بسوق منطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، أن الأسعار بدأت تتراجع وهو ما جعل الإقبال يعود تدريجيا، وذلك بسبب انخفاض سعر الأعلاف وهو ما أثر بالإيجاب على الأسواق وتسبب في ارتفاع القوة الشرائية مرة أخرى.

وأضاف محمد طاهر، أحد تجار البيض بسوق منطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، أن أسعار البيض تراجعت بنحو 10 جنيهات ويتراوح سعر كرتونة البيض ما بين 80 و 90 جنيهًا وتختلف الأسعار نسبيا باختلاف المحال والمناطق، مؤكدا أن انخفاض أسعار الأعلاف هو ما تسبب في تراجع أسعار البيض، وهي المتحكم الأول والأخير في ارتفاع أو انخفاض أسعار البيض والدواجن ونتيجة لحدوث انفراجه في الأعلاف مؤخرا، شهدت أسعار البيض الأحمر والأبيض تراجعا كبيرا في الأسعار وهو ما ينعش حركة البيع والشراء من جديد داخل الأسواق.