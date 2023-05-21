منافس الأهلي.. تاريخ مشاركات الأندية المغربية في نهائي دوري أبطال إفريقيا

يضرب النادي الأهلي موعدا قويا لملاقاة نظيره الوداد المغربي فى نهائي دوري أبطال أفريقيا فى نسختها الحالية 2023، في نهائي مكرر لنهائي النسخة الأخيرة 2022 والتى توج فيها الوداد بعد الفوز بهدفين نظيفين.

وتأهل الأهلي إلى نهائي أفريقيا بعد الفوز على الترجي التونسي برباعية نظيفة فى مجموع مباراتي نصف النهائي، بينما تأهل الوداد الرياضي إلى النهائي عقب التعادل مع صن داونز بنتيجة 2/2 فى مجموع المباراتين، باعتبار أن مباراة الذهاب فى المغرب انتهت بالتعادل السلبي.

ونرصد في التقرير التالي تاريخ مشاركات الأندية المغربية بالمباراة النهائية للبطولة.

الأهلي والوداد



منذ بداية دوري أبطال إفريقيا عام 1964، شاركت أربعة أندية مغربية في المباراة النهائية للبطولة، وهي: الوداد الرياضي، الرجاء الرياضي، المغرب التطواني والفتح الرباطي.

أول ناد مغربي وصل إلى نهائي دوري الأبطال كان الوداد الرياضي عام 1986، وفاز باللقب على حساب الزمالك بمجموع 2-0 في مباراتي الذهاب والإياب.

تكررت المواجهة بين الوداد والزمالك في نهائي 1993، لكن هذه المرة كان الفوز من نصيب الفارس الأبيض بمجموع 2-1.

عام 1997، تأهل الرجاء الرياضي إلى نهائي دوري الأبطال لأول مرة في تاريخه، وتوج باللقب على حساب أوبواسي غولديفيلدز الغاني بضربات الترجيح (5-4) بعد التعادل 1-1 في مجموع المباراتين.

عاد الرجاء إلى نهائي البطولة عام 2002، لكنه خسر أمام الزمالك 1/0.

في نسخة 2011، وصل المغرب التطواني إلى نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى والوحيدة في تاريخه، لكنه انهزم أمام الترجي التونسي بمجموع 2-0، وكان هذا أول نهائي يلعب من مباراة واحدة على ملعب محايد.

عام 2017، حقق الوداد لقبه الثاني في دوري الأبطال بعد فوزه على الترجي التونسي بمجموع 2-1.

وفي نسخة 2019، خسر الوداد أمام الترجي في نهائي مثير للجدل بسبب رفض حكم المباراة استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد.

وفي عام 2022 توج الوداد المغربي بطلاً لمسابقة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه، حارماً الأهلي من أن يصبح أول فريق يحرز اللقب ثلاث مرات متتالية بالفوز عليه 2-صفر في النهائي الذي أقيم على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.

الأهلي والوداد

20 ناديا مغربيا في دوري الأبطال

شارك 20 ناديًا مغربيًا في دوري أبطال إفريقيا منذ بدايته عام 1964، كالتالي:

- الوداد الرياضي

- الرجاء الرياضي

- المغرب التطواني

- الفتح الرباطي

- الجيش الملكي

- النادي القنيطري

- المغرب الفاسي

- حسنية أكادير

- اتحاد طنجة

- نهضة بركان

- أولمبيك خريبكة

- شباب المحمدية

- اتحاد الفتح الرباطي

- اتحاد سلا

- شباب قصبة تادلة

- أولمبيك آسفي

- نهضة الزمامرة

- شباب أطلس خنيفرة

- مولودية وجدة

- اتحاد زمامرة

أكثر الأندية المغربية مشاركة في دوري الأبطال

ويعد الوداد الرياضي أكثر الأندية المغربية مشاركة في دوري الأبطال بـ 24 مشاركة، يليه الرجاء الرياضي بـ 19 مشاركة، ثم الجيش الملكي بـ14 مشاركة.

موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا

يذكر أن يلتقي الأهلي مع الوداد المغربي في مباراة الذهاب على استاد القاهرة يوم 4 يونيو المقبل، وتقام مباراة الإياب باستاد محمد الخامس فى كازابلانكا 11 يونيو.

