الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الوداد المغربى: تمنينا مواجهة الأهلى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا

الأهلي والوداد
الأهلي والوداد

أبدى حسن بنعبيشة، المدير الرياضي لنادي الوداد البيضاوي المغربي، سعادته الشديدة بتأهل فريقه لنهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب صن داونز.

وفرض فريق الوداد المغربي التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 على صن داونز في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال حسن بنعبيشة، في تصريحات تليفزيونية: "سعيد للغاية بما حققناه، والوداد لم يقدم المستوى المطلوب في مباراة الذهاب لكنه تمكن من انتزاع بطاقة التأهل من جنوب أفريقيا في الإياب".

وأضاف: "منذ الدور ربع النهائي وأنا أتمنى مواجهة الأهلي في النهائي، الأهلي يضم لاعبين مميزين للغاية بين صفوفه مثل حسين الشحات".

وتابع: "المواجهة بين الأهلي والوداد ستُلعب على تفاصيل صغيرة بين كلا المدربين ومستوى الأهلي مع مارسيل كولر صار أفضل ويتطور منذ بطولة كأس العالم للأندية، وحمدي فتحي من أفضل لاعبي خط الوسط في قارة أفريقيا".

حسن بنعبيشة الوداد البيضاوي المغربي الاهلى دورى ابطال افريقيا

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