قبل مواجهة الوداد.. الأهلى يلتقى فريقًا للمرة الثانية تواليًا فى نهائى دورى أبطال إفريقيا

مواجهة مرتقبة سيخوضها فريق الأهلي، عندما يلتقي نظيره الوداد البيضاوي المغربي، في مباراتي الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا (موسم 2022-2023).

وكان الأهلي، قد بلغ النهائي عقب تغلبه على الترجي التونسي، في نصف النهائي، بثلاثية نظيفة ذهابًا في رادس، ثم الفوز إيابًا في القاهرة، بهدف دون رد.

بينما تأهل الوداد للدور النهائي، بالتعادل مع صن داونز الجنوب إفريقي ذهابًا في الدار البيضاء دون أهداف، ثم التعادل الإيجابي 2-2 في بريتوريا.

ويستضيف الأهلي، مباراة الذهاب على استاد القاهرة الدولي، يوم الرابع من يونيو المقبل، قبل أن يحتضن الوداد، مباراة الإياب، على ملعب (محمد الخامس) بالدار البيضاء، يوم الحادي عشر من الشهر ذاته.

ويلتقي الأهلي والوداد في النهائي للمرة الثالثة في تاريخهما والثانية على التوالي، بعدما تقابل الفريقان في نهائي النسخة الماضية، الذي أقيم من مباراة واحدة، على ملعب (محمد الخامس) بالدار البيضاء، والذي شهد تتويج الوداد باللقب.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يواجه فيها الأهلي، منافسًا في نهائي دوري أبطال إفريقيا لمرتين متتاليتين.

وسبق للأهلي أن التقي أشانتي كوتوكو الغاني، في نهائي بطولة الأندية الإفريقية أبطال الدوري مرتين على التوالي، في نسختي عامي 1982 و1983.

في نسخة عام 1982، تقابل الأهلي مع كوتوكو، في الدور النهائي، ليتمكن ممثل الكرة المصرية من تحقيق الفوز ذهابًا بالقاهرة، بثلاثية نظيفة، قبل أن يتعادل الفريقان إيابًا في كوماسي، بهدف لمثله، ليحرز الأهلي لقب البطولة.

في نسخة عام 1983، تقابل الأهلي مع كوتوكو، في الدور النهائي، حيث تعادل الفريقان ذهابًا بالقاهرة دون أهداف، قبل أن يحقق الفريق الغاني الفوز إيابًا على ملعبه، بهدف دون رد، ليتوج باللقب القاري.