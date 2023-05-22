الإثنين 22 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر صرف الدولار اليوم الإثنين مقابل الجنيه المصرى فى البنوك المصرية 

سعر صرف الدولار
سعر صرف الدولار

ترتفع معدلات البحث عن سعر الدولار اليوم الإثنين في البنوك المصرية والأجنبية لمعرفة هل ما زال يستقر عند قيمته أمام الجنيه المصري بعد تخطيه حاجز الـ30  جنيها وتسعون قرشًا أم ارتفع من جديد.

 

سعر الدولار اليوم الإثنين في البنوك المصرية 

يستعرض موقع الدستور خلال التقرير التالي سعر الدولار اليوم الإثنين 22 مايو 2023 في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.

استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم عند 30.8380 جنيه للشراء و30.9357 جنيه للبيع 

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 
 

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم  في بنك مصر 

30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
 

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
 

سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس
 

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي cib
 

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
 

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أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 22 مايو 2023 
 

يورو 
33.3112 جنيه للشراء 
33.4291 جنيه للبيع 

جنيه إسترلينى
38.3748 جنيه للشراء 
38.5088 جنيه للبيع 

فرنك سويسرى 
34.2644 جنيه للشراء 
34.3883 جنيه للبيع 

100 ين يابانى
22.3496 جنيه للشراء 
22.4253 جنيه للبيع 

ريال سعودي
8.2173 جنيه للشراء 
8.2548 جنيه للبيع 

دينار كويتي
100.3580 جنيه للشراء 
100.7088 جنيه للبيع 

درهم إماراتي
8.3963 جنيه للشراء 
8.4252 جنيه للبيع 

اليوان الصينى
4.3993 جنيه للشراء 
4.4156 جنيه للبيع  

 

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