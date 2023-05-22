سعر صرف الدولار اليوم الإثنين مقابل الجنيه المصرى فى البنوك المصرية
ترتفع معدلات البحث عن سعر الدولار اليوم الإثنين في البنوك المصرية والأجنبية لمعرفة هل ما زال يستقر عند قيمته أمام الجنيه المصري بعد تخطيه حاجز الـ30 جنيها وتسعون قرشًا أم ارتفع من جديد.
سعر الدولار اليوم الإثنين في البنوك المصرية
يستعرض موقع الدستور خلال التقرير التالي سعر الدولار اليوم الإثنين 22 مايو 2023 في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.
استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم عند 30.8380 جنيه للشراء و30.9357 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك مصر
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي cib
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 22 مايو 2023
يورو
33.3112 جنيه للشراء
33.4291 جنيه للبيع
جنيه إسترلينى
38.3748 جنيه للشراء
38.5088 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
34.2644 جنيه للشراء
34.3883 جنيه للبيع
100 ين يابانى
22.3496 جنيه للشراء
22.4253 جنيه للبيع
ريال سعودي
8.2173 جنيه للشراء
8.2548 جنيه للبيع
دينار كويتي
100.3580 جنيه للشراء
100.7088 جنيه للبيع
درهم إماراتي
8.3963 جنيه للشراء
8.4252 جنيه للبيع
اليوان الصينى
4.3993 جنيه للشراء
4.4156 جنيه للبيع