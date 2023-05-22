سعر صرف الدولار اليوم الإثنين مقابل الجنيه المصرى فى البنوك المصرية 

ترتفع معدلات البحث عن سعر الدولار اليوم الإثنين في البنوك المصرية والأجنبية لمعرفة هل ما زال يستقر عند قيمته أمام الجنيه المصري بعد تخطيه حاجز الـ30 جنيها وتسعون قرشًا أم ارتفع من جديد.

سعر الدولار اليوم الإثنين في البنوك المصرية

يستعرض موقع الدستور خلال التقرير التالي سعر الدولار اليوم الإثنين 22 مايو 2023 في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.

استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم عند 30.8380 جنيه للشراء و30.9357 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري



30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع





سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس



30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع





سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي cib



30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع



أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 22 مايو 2023



يورو

33.3112 جنيه للشراء

33.4291 جنيه للبيع

جنيه إسترلينى

38.3748 جنيه للشراء

38.5088 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

34.2644 جنيه للشراء

34.3883 جنيه للبيع

100 ين يابانى

22.3496 جنيه للشراء

22.4253 جنيه للبيع

ريال سعودي

8.2173 جنيه للشراء

8.2548 جنيه للبيع

دينار كويتي

100.3580 جنيه للشراء

100.7088 جنيه للبيع

درهم إماراتي

8.3963 جنيه للشراء

8.4252 جنيه للبيع

اليوان الصينى

4.3993 جنيه للشراء

4.4156 جنيه للبيع