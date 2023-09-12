الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الثلاثاء خلال التعاملات المسائية في البنوك

الدولار
الدولار

ننشر آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر 2023، سجل استقرارًا خلال التعاملات المسائية أمام الجنيه المصري والليرة السورية في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، حيث سجل سعره في البنك المركزي المصري ليبلغ متوسطه نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك اليوم الثلاثاء

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر 2023، خلال التعاملات المسائية في البنوك المصرية، وفيما يلي ننشر قائمة لآخر تحديث للدولار في البنوك.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري

سعر الدولار  مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر 2023 شهد استقرارًا في التعاملات المسائية في البنك المركزي المصري ليسجل نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي

شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر 2023، استقرارًا في البنك الأهلي المصري، خلال التعاملات المسائية ليبلغ 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر

استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر 2023، أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر 2023، خلال التعاملات المسائية سجل في البنك التجاري الدولي، نحو 30.86 جنيه للشراء، و30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

استقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر 2023، خلال التعاملات المسائية سجل نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء

خلال التعاملات المسائية، استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر 2023 مقابل الليرة السورية  حيث بلغ سعر الدولار في دمشق نحو 13900 ليرة للشراء، و 14100 ليرة للبيع.

منتصف التعاملات|سعر الدولار اليوم الثلاثاء 12-9-2023

سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية فى البنوك اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر

كما سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر 2023، في حلب نحو 13950 ليرة للشراء و 14150 ليرة للبيع، كما سجل في إدلب نحو 14450 ليرة للشراء، و 14550 ليرة للبيع، وبلغ في الحسكة 14450 ليرة للشراء و 14550 للبيع.

التعاملات المسائية الدولار البنك المركزي المصري سعر الدولار الجنيه المصري

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