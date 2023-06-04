الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الأحد 4-6-2023 مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية

الدولار
الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 4 يونيو 2023 سجل استقرارًا خلال التعاملات المسائية، حيث سجل سعر الدولار اليوم الاحد مقابل الجنيه المصري 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الاحد تحديث يومي

استقر سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 4 يونيو 2023 في البنوك المصرية والعاملة في مصر خلال التعاملات المسائية ليبلغ نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث لمتوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري  في البنوك المصرية

سجل الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد الموافق 4 يونيو 2023 استقرار مقابل الجنيه المصري، في البنوك المصرية والعاملة في مصر خلال التعاملات المسائية، وفيما يلي يستعرض "الدستور" قائمة بآخر تحديث لسعر الدولار في البنوك.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي “cib"

شهد سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 4 يونيو 2023 استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال في البنك التجاري الدولي "CIB" مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد الموافق 4 يونيو 2023 خلال التعاملات المسائية في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و30.86 جنيه للبيع.

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منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الأحد مقابل الجنيه المصري

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه وارتفاع اليورو والإسترلينى

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

استقر سعر الدولار اليوم الأحد 4 يونيو 2023 في بنك الإسكندرية خلال التعاملات المسائية حيث شهد استقرارًا مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري        

شهد سعر الدولار اليوم الأحد 4 يونيو 2023 في البنك الأهلي المصري، استقرارًا خلال التعاملات المسائية حيث بلغ 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

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