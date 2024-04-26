نجاح جراحة تركيب مسمار تليسكوبى لطفل مصاب بالعظام الزجاجية فى بنى سويف

نجح فريق طبى بمستشفى بني سويف للتأمين الصحي في إجراء عملية جراحية لتركيب مسمار تليسكوبى لطفل مصاب بالعظام الزجاجية، لأول مرة في بني سويف، وجرى احتجازه تحت الملاحظة واستكمال العلاج بالمستشفى، إلى أن استقرت حالته، كنجاح جديد لاستكمال سلسلة الجراحات الدقيقة بالمستشفى الفترة الأخيرة.

وقال الدكتور محمد يحيى إسماعيل، مدير فرع التأمين الصحي في بني سويف، إن مستشفى التأمين الصحي استقبل طفلا يبلغ من العمر تسع سنوات، وبعد خضوعه للفحوصات المعملية وعمل الأشعة اللازمة، تبين أنه مصاب بالعظام الزجاجية ووجود تشوه متعدد حول مفصل الفخذ والركبة، ووجود كسور سابقة متعددة ملتئمة بالخطأ وتشوهات ما بعد جراحة سابقة.

وأوضح أنه جرى استخراج المسامير القديمة وعمل شق عظمي حول مفصل الفخذ والركبة، وتركيب مسمار تليسكوبي يتماشي مع نمو عظمة الفخذ، وتعديل كامل للعظمة واستعادة زوايا المفاصل وطول الطرف السفلي كاملا.

وأثنى "إسماعيل" على مهارة الفريق الطبي الذي أجرى الجراحة، والمكون من الدكتور محمد سيد فخراني، استشاري عظام، والدكتور هشام عبدالعزيز، نائب عظام، والدكتورة رانيا عبدالحليم الشريف، استشاري التخدير، تحت إشراف الدكتورة سناء عبدالرحيم، مدير العمليات، بالإضافة إلى طاقم التمريض: صفاء سلامة، حسن مصطفى سيد، هبة رجب.

وقالت مديرة مستشفى التأمين الصحي في بني سويف، الدكتورة نرمين محمد نجيب، إن الفريق الطبي نجح في إجراء الجراحة الدقيقة، التي تعتبر من العمليات النادرة التي تستلزم فريقا طبيا جراحيا على قدر كبير من المهارة، مؤكدة أن نجاح العملية يعد إحدى ثمار عملية التطوير التي يشهدها المستشفى لتوفير الخدمات الطبية النادرة والدقيقة للمنتفعين، وحرصًا على رفع معاناتهم من السفر لإجراء العمليات الكبرى بمستشفيات القاهرة.

وأكدت "نجيب" أن هذه العملية الناجحة تندرج تحت العمليات الأولى من نوعها فى المستشفى، وتعد إحدى ثمار تطوير منظومة الخدمات الطبية والصحية، وتأتي استكمالا لسلسة الجراحات الدقيقة والمعقدة التى يقوم بها أطباء المستشفى في الآونة الأخيرة.

جانب من العملية

جانب من العملية

جانب من العملية

جانب من العملية