محافظ بني سويف: تذليل معوقات مشروع تطوير ورفع كفاءة مصنع تدوير القمامة بسمسطا

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماعًا لبحث تذليل مشروع تطوير ورفع كفاءة مصنع تدوير وإنتاج السماد العضوي بمركز سمسطا.

بحضور اللواء حازم عزت السكرتير العام، ومحمد عبد اللطيف مدير التخطيط والمتابعة، والدكتورة أسماء سامي مدير إدارة البيئة، وإيهاب إبراهيم مدير الحسابات، وعدد من مسؤولي الشركة المنفذة للمشروع.

وتمت مناقشة إجراءات تذليل المعوقات التي أدت إلى تأخر نسب الإنجاز بالمشروع، نتيجة لفروق في سعر الصرف اللازمة في شراء المكون الأجنبي للمشروع، حيث تم الاتفاق على عدد من الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات الصلة.

يذكر أن مشروع تطوير ورفع كفاءة مصنع تدوير القمامة بسمسطا، ضمن جهود الدولة لدعم منظومة المخلفات الصلبة ويتكون من إنشاء خطوط فرز جديدة وتطوير الحالية ومعدات العمل بالمصنع لاستقبال وتدوير وإنتاج السماد RDF (الوقود البديل)، بجانب تطوير ورفع كفاءة المبنى الإداري فضلًا عن أعمال السلامة البيئية والاشتراطات الصحية وتطوير مخازن المصنع، وذلك بتمويل من الخطة الاستثمارية للمحافظة، وسوف يخدم المشروع 4مراكز هي: سمسطا، إهناسيا، ببا، الفشن.