الثلاثاء 23 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

"إهناسيا التخصصي" ببني سويف يحتفل بأول أسبوع لمولودة فلسطينية (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

احتفل مستشفى إهناسيا التخصصي بـ بني سويف بـ"سبوع" أول مولودة فلسطينية، حيث أجريت ولادة قيصرية لوالدتها داخل المستشفى.  

وقال د.عبدالله أسامة، مدير عام مستشفى إهناسيا التخصصي فى بني سويف، إن المستشفى استقبلت حالات من الأشقاء الفلسطينيين من مصابي أحداث غزة بينها سيدة بمرافقة زوجها المصاب، وأثناء الكشف على المرافقين تبين أن السيدة حامل باالشهر التاسع وتسلتزم إجراء جراحة ولادة قيصرية.

ووجه أسامة قسم العلاقات العامة بالمستشفى بالتعاون مع أطباء المستشفى وهيئة التمريض بالترتيب لعمل سبوع للمولودة الفلسطينية كنوعا من مشاركة الفرحة للأسر الفلسطينية بالمولودة، مؤكدًا أنه يأتي ذلك تأكيدًا لهم أنهم بين عائلتهم الكبيرة في مصر الحبيب التي تستقبل الأشقاء الفلسطينين.

ووجه والد الطفلة رسالة شكر للرئيس السيسي لحرصه على تقديم يد العون لجمع الشعب الفلسطيني الشقيق، ووزارة الصحة بكل قطاعاتها ولإدارة المستشفى على تقديم الخدمة الطبية له ولزوجته وللمولودة، والشعب المصري الشقيق وخصوصا مواطنين مدينة إهناسيا على حرصهم على تقديم كل العون له ولجميع المرضى والمصابين.

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بني سويف اهناسيا التخصصي فلسطين سبوع مولود وزارة الصحة

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