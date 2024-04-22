اجتماع ببنى سويف لمتابعة موقف تسليم مشروعات قطاع الكهرباء ضمن حياة كريمة

عقد الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بنى سويف، اليوم، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لتسليم وتلافي الملاحظات بمشروعات قطاع الكهرباء في القرى المشمولة بالمرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، بمركزي ببا وناصر، بهدف تسريع وتيرة التنفيذ والتأكد من دخول هذه المشروعات حيز الخدمة بأسرع وقت ممكن.

استعرض نائب المحافظ التقارير التنفيذية للمشروعات الكهربائية في القرى المستهدفة، وملاحظات التسليم، حيث تم التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل أي عقبات تواجه عملية التسليم، وأهمية العمل الجاد والتنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية لضمان انتهاء المشروعات بجودة عالية وفي الوقت المحدد، مشددًا على أهمية تلافي الملاحظات التي رُصِدت من قبل دار الهندسة، وذلك لضمان تسليم المشروعات بكفاءة وفعالية.

جاء ذلك بحضور مدحت صلاح رئيس مدينة ببا، والمهندس أحمد قرني رئيس قطاع كهرباء بني سويف، وماجد رمضان نائب رئيس مدينة ناصر، والمهندس محمد خلف من دار الهندسة، والمختصين بقطاع الكهرباء.

