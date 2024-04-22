"توعية مياه" بني سويف تنظم لقاء توعويا بمركز شباب الفشن (صور)

نظمت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببنى سويف برئاسة المهندسة دينا عمر سليمان رئيس مجلس الإدارة بالشركة بالتعاون مع إدارة البرلمان والتعليم المدنى بمديرية الشباب والرياضة، لقاءا توعويا بمركز شباب الفشن، حيث تم خلال اللقاء التأكيد على ندرة ومحدودية موارد مصر المائية وحتمية التحول من ثقافة الوفرة المائية إلى ثقافة الترشيد.

وخلال اللقاء تم التعريف بحجم المشكلة المائية في مصر وطبيعتها وتهيئة البيئة المواتية لمواجهة التحديات التى تواجه الشأن المائي بالدولة وفى مقدمتها تفاقم الزيادة السكانية على الرغم من ثبات حصة مصر من المياه نتيجة للسلوكيات السلبية واللامسؤلة من بعض فئات المجتمع،كما تم خلال الندوة التأكيد على الدور اﻹيجابي المنوط بشباب مصرنا الحبيبة نحو الحفاظ على الموارد المائية من الهدر والتلويث وحماية نهر النيل من التعديات وتبصير مختلف فئات المجتمع بأهمية نقطة الماء وترشيد استخدامها وحسن التعامل معها، وكذلك تم طرح العديد من التساؤلات واﻹجابة عليها خلال الندوة، وكذلك التعريف بالخط الساخن 125 والخدمات المستحدثة المقدمة من قبل الشركة.

أوصت الندوة بضرورة قيام هؤلاء الشباب بنشر ثقافة التوعية المائية بين مواطني المحافظة وخاصة طلاب المدارس والشباب لمواجهة السلوكيات السلبية لدى بعض المواطنين وترسيخ السلوكيات الإيجابية فى نفوس جميع المواطنين من أجل احترام نعمة الماء وشكر الله عليها والكف عن إهدارها وتلويثها ومواجهة التعديات على نهر النيل.

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