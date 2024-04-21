الأحد 21 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ بنى سويف يستقبل الأعضاء الجدد لمجلس نقابة البيطريين

محافظ بني سويف من
محافظ بني سويف من الحدث

التقى د. محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، وفدًا من فرع مجلس النقابة الفرعية للأطباء البيطريين بالتشكيل الجديد بعد فوزها فى الانتخابات مؤخرًا.

حضر اللقاء د. عاصم سلامة نائب المحافظ، والدكتور خالد شقير رئيس النقابة الفرعية، والدكتور أحمد الجبالي مدير عام الطب البيطري، وعدد من أعضاء النقابة، لبحث تعظيم أوجه التعاون فى عدد من الملفات الحيوية المتعلقة بالقطاع البيطري والثروة الحيوانية.

رحب محافظ بنى سويف بأعضاء النقابة الجدد، مهنئًا فوز قائمتهم فى الانتخابات الأخيرة، مؤكدًا أهمية تضافر الجهود الرسمية وغير الرسمية للنهوض بالقطاع البيطري وتلبية متطلباته، والعمل المتواصل على تلبية تطلعات واحتياجات مربي الماشية، لا سيما صغار المربين، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالعمل كفريق واحد بين كل مؤسسات الدولة وكل أنواع مؤسسات المجتمع الواحد من أجل تحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبدورهم أعرب أعضاء النقابة وفى مقدمتهم رئيس النقابة الفرعية، عن تقديرهم الكبير لمحافظ بنى سويف على حرصه على دعم أُطر وآليات التعاون بين الجهاز التنفيذى والمجتمع المدنى بمختلف أشكاله واهتماماته الخدمية والتنموية، مؤكدين تقديرهم للجهود المبذولة من قبل الدولة لتحسين القطاع البيطري، لا سيما في مجال دعم الجهود في النهوض بالإنتاج الحيواني والداجني، مؤكدين على المسئولية المجتمعية تجاه كل القضايا والموضوعات التى تهم المواطنين فى مقدمة وأولويات أجندة العمل للنقابات التى تمثل الذراع المجتمعية والتي تسهم وتدفع بجهود الحكومة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتطرق اللقاء لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بالقطاع البيطري والمشروعات الجارى تنفيذها فى القطاع، وكذلك الإجراءات المنفذة حيال تلبية احتياجات النهوض بالثروة الحيوانية ومجابهة الأمراض، وتفعيل دور وتعظيم الاستفادة من القوافل العلاجية ضمن الحملات القومية لتحسين الماشية، وكذلك مناقشة الجهود المشتركة لدعم جهود القطاع البيطري في علاج بعض الأمراض الموسمية، وكذا زيادة الإنتاجية، وما يلزم ذلك من توفير الدعم المجتمعي والحكومي على حدٍ سواء.

بني سويف محافظ بني سويف الطب البيطري الثروة الحيوانية الانتخابات

مواد متعلقة

وفاة ابن فى بنى سويف متأثرًا بحزن فقدان والده

بنى سويف تستعد لبدء تطبيق قانون التصالح الجديد

انتظام سير العمل بالمرحلة الثالثة ضمن الموجة الـ 22 ببني سويف

محافظ بنى سويف يتابع منظومة توريد القمح المحلى

"قومي المرأة ببني سويف" ينفذ برنامجا تدريبيا لريادة الأعمال لطبيبات الامتياز

34 مليون جنيه تمويل "مشروعك" للمشروعات الصغيرة في بني سويف

تحرير 130محضرًا لمخالفات تموينية في بني سويف 

إصابة 11 عاملًا فى انقلاب سيارة ربع نقل بترعة ببنى سويف

الأكثر قراءة

ماذا تعرف عن دريمز الغانى منافس الزمالك فى نصف نهائى كأس الكونفيدرالية؟

عاجل|محاكمة الصحافة فى الجنازات.. القصة الكاملة لأزمة "آل السعدنى" مع صاحبة الجلالة

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

عاجل..أول رد من اتحاد الكرة على أزمة مباراة الأهلى وإنبى

قضية طالبة العريش.. 11 متهمًا ينتظرون محاكمتهم

بمشاركة صلاح.. ليفربول يعود لسكة الانتصارات من بوابة فولهام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة الشلقاني

فشل إسرائيلى كامل

محمود خليل

«النبى» فى قلب المحنة

ماجد حبته

حقوق الإنسان الفلسطينى!

حسين دعسة

حماس باقية فى قطر.. وجولة وساطة لهدنة نهائية

لواء.حمدى البطران

الأقباط.. والحملة الفرنسية

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

لواء. محسن الفحام

بين الحسم والإنسانية

إبراهيم عبدالفتاح

شجرة بعيدة اسمها الصبر

صور

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

مباراة تعادل الأهلي ومازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

نيويورك تايمز: ارتفاع حدة العنف فى الضفة الغربية بسبب ممارسات الاحتلال الإسرائيلى

دراسة عبرية: إسرائيل تمر بأسوأ فترة فى تاريخها وتحتاج استراتيجية جديدة

اتفاق ضمنى لخفض التصعيد.. هل اتفقت إسرائيل وإيران على الضربات الصاروخية؟