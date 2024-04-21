محافظ بنى سويف يستقبل الأعضاء الجدد لمجلس نقابة البيطريين

التقى د. محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، وفدًا من فرع مجلس النقابة الفرعية للأطباء البيطريين بالتشكيل الجديد بعد فوزها فى الانتخابات مؤخرًا.

حضر اللقاء د. عاصم سلامة نائب المحافظ، والدكتور خالد شقير رئيس النقابة الفرعية، والدكتور أحمد الجبالي مدير عام الطب البيطري، وعدد من أعضاء النقابة، لبحث تعظيم أوجه التعاون فى عدد من الملفات الحيوية المتعلقة بالقطاع البيطري والثروة الحيوانية.

رحب محافظ بنى سويف بأعضاء النقابة الجدد، مهنئًا فوز قائمتهم فى الانتخابات الأخيرة، مؤكدًا أهمية تضافر الجهود الرسمية وغير الرسمية للنهوض بالقطاع البيطري وتلبية متطلباته، والعمل المتواصل على تلبية تطلعات واحتياجات مربي الماشية، لا سيما صغار المربين، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالعمل كفريق واحد بين كل مؤسسات الدولة وكل أنواع مؤسسات المجتمع الواحد من أجل تحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبدورهم أعرب أعضاء النقابة وفى مقدمتهم رئيس النقابة الفرعية، عن تقديرهم الكبير لمحافظ بنى سويف على حرصه على دعم أُطر وآليات التعاون بين الجهاز التنفيذى والمجتمع المدنى بمختلف أشكاله واهتماماته الخدمية والتنموية، مؤكدين تقديرهم للجهود المبذولة من قبل الدولة لتحسين القطاع البيطري، لا سيما في مجال دعم الجهود في النهوض بالإنتاج الحيواني والداجني، مؤكدين على المسئولية المجتمعية تجاه كل القضايا والموضوعات التى تهم المواطنين فى مقدمة وأولويات أجندة العمل للنقابات التى تمثل الذراع المجتمعية والتي تسهم وتدفع بجهود الحكومة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتطرق اللقاء لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بالقطاع البيطري والمشروعات الجارى تنفيذها فى القطاع، وكذلك الإجراءات المنفذة حيال تلبية احتياجات النهوض بالثروة الحيوانية ومجابهة الأمراض، وتفعيل دور وتعظيم الاستفادة من القوافل العلاجية ضمن الحملات القومية لتحسين الماشية، وكذلك مناقشة الجهود المشتركة لدعم جهود القطاع البيطري في علاج بعض الأمراض الموسمية، وكذا زيادة الإنتاجية، وما يلزم ذلك من توفير الدعم المجتمعي والحكومي على حدٍ سواء.