"قومي المرأة ببني سويف" ينفذ برنامجا تدريبيا لريادة الأعمال لطبيبات الامتياز

نفذ المجلس القومي للمرأة في بني سويف، برنامجا تدريبيا لريادة الأعمال المخصص للطبيبات، حيث يهدف البرنامج لتمكين الطبيبات الشابات من اكتساب المهارات والمعرفة اللازمة للنجاح في مجال ريادة الأعمال الطبية وتأسيس مشاريعهن الخاصة.

ويتضمن البرنامج سلسلة من الورش والدورات التدريبية المكثفة التي تغطي مجموعة واسعة من المواضيع المتعلقة بريادة الأعمال، تعلمت المشاركات كيفية وضع خطط العمل وتحليل السوق وتطوير النماذج التجارية الناجحة، بالإضافة إلى دراسة الجوانب المالية والتسويقية وإدارة المخاطر في مشاريعهم الطبية.

بدأ التدريب بترحيب نرمين محمود مقرر فرع المجلس القومي للمرأة فى بني سويف والتي أعطت نبذة عن المجلس القومي للمرأة ومجالات عمله، مؤكدة أن المبادرة تهدف إلى تشجيع المشاركات على تحويل أفكارهن الابتكارية في مجال الطب إلى مشاريع قائمة تسهم في تحسين الخدمات الصحية وتلبية الاحتياجات الطبية في المجتمع، وتهدف لدعم المرأة الشابة في تحقيق استقلالية مهنية وتعزيز دورها في مجال الأعمال والابتكار.

وأكدت «نرمين»، أن البرنامج يعكس رؤية المجلس القومي للمرأة في تمكين المرأة وتوفير الفرص اللازمة لتحقيق إمكاناتها الكاملة في مجالات مختلفة، بما في ذلك المجال الطبي وريادة الأعمال. ويأمل المجلس أن يكون للطبيبات المتدربات في البرنامج دور فاعل في تحقيق التقدم والتغيير الإيجابي في المجتمع وتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال الطب وريادة الأعمال، ومن المتوقع أن يساهم هذا البرنامج في تعزيز قدرات المشاركات وتمكينهن من تحقيق نجاح مهني مستقل وتأثير إيجابي في المجتمع.

وأضافت الدكتورة سمراء حسين عبد القوي وكيل كلية طب بني سويف لشئون التعليم والطلاب، أن الطبيبات الشابات محفزة لهن لاقتناص الفرص التي تتاح لهن والتعلم واكتساب العلاقات والخبرات المتعددة في مجالهن وخارجة.

وأوضح الدكتور مؤمن زكريا مدرس واستشارى النسا والتوليد بكلية طب جامعة بني سويف ومنسق وحدة المرأة الآمنة بالمستشفى الجامعي ومنسق المبادرة ضرورة أن تعمل الطبيبات الشابات على توسيع أفقهن واكتساب المعارف والخبرات المختلفة والسعي إلى تطوير ذاتهن طيلة الوقت.