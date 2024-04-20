السبت 20 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

34 مليون جنيه تمويل "مشروعك" للمشروعات الصغيرة في بني سويف

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إن عدد المشروعات التي تم تمويلها"عن طريق المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية “مشروعك” خلال شهر مارس الماضي 2024، بلغت 47 مشروعًا صغيرًا بإجمالي تمويل 34 مليون و647 ألف و302 جنيهًا، في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية بواقع (40 مشروعًا تجاريًا، 5 خدمي، و2 صناعي وبيئي).

جاء ذلك خلال لقائه السكرتير العام اللواء حازم عزت، لاستعراض التقرير الدوري الذي أعدته نهى محمد مدير "مشروعك" على مستوى المحافظة، لمتابعة الموقف المالي والتنفيذي وسير العمل بالمبادرة التي يتم من خلالها التقدم للحصول على القروض من خلال مقرات المشروع بالمراكز السبع (الشباك الواحد) لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تطوير وتوسيع نشاط المشروعات القائمة أو البدء في مشروعات جديدة.

تشجيع ثقافة العمل الحر

أكد محافظ بنى  سويف على أهمية المبادرة التي تنفذها وزارة التنمية المحلية، وبمشاركة عدد من البنوك الوطنيةالمشاركة في المشروع، بهدف خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين(غيرالموظفين) وخاصة الشباب عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها من خلال تلك البنوك، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة عزًزت بشكل ملموس من جهود المحافظة في مجال دعم وتشجيع الشباب للإقدام على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع ثقافة العمل الحر، والدفع بجهود الدولة نحو الاتجاه إلى الإنتاج وتعظيم سلاسل القيمة المضافة.

كما وجه المحافظ بالمتابعة المستمرة للمقرات والمتقدمين عن طريق لجان المراكز، والتي تقوم بالمرور على المشروعات لرصد المشكلات والعقبات والتأكد من جدية المقترضين وإعداد تقارير أسبوعية وشهرية وعمل اجتماعات بمسؤولي المقرات وممثلي الجهات المشاركة في المشروع واستقبال المواطنين المتقدمين بالمكتب لتذليل العقبات ومتابعة وتطوير الأداء للعمل على تعظيم الاستفادة من المشروع

أشار السكرتير العام إلى تكليفات المحافظ باستمرار المتابعة لسير ومنظومة العمل في المبادرة، حيث شهدت الفترة الماضية عقد سلسلة من الاجتماعات بحضور مسؤولى المبادرة بالوحدات المحلية والبنوك المشاركة، وتم خلالها التأكيد على أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في دعم الاقتصاد، مع تفعيل الكتب الدورية بخصوص آلية استخراج الترخيص المؤقت مع الالتزام التام بها، وضرورة متابعة المشروعات المنفذة من المقرات وكذلك المشروعات المتعثرة "إن وُجدت"مع ضرورة إعداد محاضر رسمية مصدقة بذلك ليتم الدفع بالمشروعات في مسارها الصحيح، واستمرار تجديد ودعم التجهيزات بمكاتب مشروعك.

بني سويف مشروعك مشروعات السكرتير العام الشباك الواحد

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