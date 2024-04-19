الجمعة 19 أبريل 2024
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محمد الباز

محافظات

إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة ربع نقل ببنى سويف

انقلاب سيارة ربع
انقلاب سيارة ربع نقل

أصيب 9 أشخاص، اليوم الجمعة، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الزراعي بقرية هرم ميدوم بمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الزراعي بقرية هرم ميدوم بمركز الواسطى، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

واستقبل مستشفى الواسطى المركزي المصابين، وهم عبدالرحمن حمادة كامل، 20 سنة، مصابًا بجروح بالذراع اليمنى، حماده كامل عبدالمولي، 50 سنة، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، وجنه مصطفي كامل، 6 سنوات، مصابة بكدمات بالوجه، ضحي عيد عبدالمجيد، 17 سنة، مصابة باشتباه كسر بالفقرات، أحمد حمادة كامل، 23 سنة، مصابًا بكدمات بالوجه، وإبراهيم كامل عبد المولي، 40 سنة، مصابًا بكسر بعظمة الرسغ، مريم حمادة كامل، 12 سنة، مصابة بكدمات بالوجه، شروق حمادة كامل، 15 سنة، مصابة بكدمات بالوجه، مصطفي كامل عبدالمولي، 50 سنة، مصابًا بكدمات بالوجه.

ووجه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، بتقديم كل الخدمات الطبية للمصابين داخل المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة.

بني سويف الواسطي مستشفى الواسطى المصابين قرية هرم ميدوم

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