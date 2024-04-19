بمشاركة 89 لاعبًا.. انطلاق بطولة الدراجات بطريق بنى سويف- الزعفرانة (صور)

انطلقت بطولة الجمهورية للدراجات للناشئين تحت سن 16 و18 عامًا، التي ينظمها الاتحاد المصري للدراجات، بإشراف الدكتور وجيه عزَّام، رئيس الاتحاد والتي تستضيفها منطقة بنى سويف للدراجات برئاسة الدكتور ريهام أبوالدهب، رئيس منطقة دراجات بني سويف.

انطلقت البطولة بحضور هشام الجبالي، مدير عام الشباب والرياضة ببني سويف والدكتور أبوالخير عبدالتواب، وكيل المديرية للرياضة، والدكتورة ريهام أبوالدهب، رئيس منطقة دراجات بني سويف وأعضاء مجلس إدارة المنطقة أحمد شوقي، سكرتير المنطقة وأحمد عبدالناصر، أمين الصندوق، والدكتور محمد عبدالمنعم وهانى فتحى وإيمان عبدالحميد أعضاء مجلس الإدارة وغادة شحاتة، المدير التنفيذي.

ويشارك في البطولة 89 لاعبًا من بينهم 52 في منافسات تحت 18 سنة، و37 لاعبًا في منافسات تحت 16 سنة ممثلين عن 12 فريقًا من مختلف مناطق الدراجات بالمحافظات.

انطلاق بطولة الدراجات بطريق بني سويف

انطلاق بطولة الدراجات بطريق بني سويف

انطلاق بطولة الدراجات بطريق بني سويف

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