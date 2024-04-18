وكيل صحة بنى سويف يحيل 43 من العاملين بمستشفى الفشن المركزى للتحقيق

أحال الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة في بني سويف، اليوم، 43 من المتغيبين من أطباء وتمريض وصيادلة وعلاج طبيعي وأسنان وفنيين وإداريين من العاملين بمستشفى الفشن المركزي للتحقيق لعدم تواجدهم أثناء مروره على المستشفى لمتابعة سير العمل.

وتفقد وكيل وزارة الصحة مستشفى الفشن المركزى بحضور عدد من الإدارات الفنية والإدارية للمستشفيات والتمريض والصيدلة ومكافحة العدوى والجودة والعلاج الطبيعى والتفتيش المالى والإدارى وصيانة الأجهزة الطبية والمتابعة، حيث تمت متابعة انتظام العمل والتواجد بالنوبتجيات.

وقام الدكتور محمد يوسف عبدالخالق بالمرور على كل أقسام المستشفى الاستقبال والعيادات الخارجية والصيدلية والتأكيد على تفعيل الصيدلية على مدار اليوم، والمرور على العناية المركزة وتكليف إدارة التفتيش المالي والإداري بفحص العملية الخاصة بأعمال تطوير قاعة العناية المركزة بالمستشفى لبيان سبب تأخر استلامها ومطابقتها لاشتراطات مكافحة العدوى والجودة، وتم التأكد من تفعيل قرار 75 لسنة 2024، كما تم الاطمئنان على صحة المرضى بوحدة الغسيل الكلوي والاستماع لهم وتوجيه إدارة المستشفى لتقديم كل التسهيلات لراحة المرضى.

وكلف وكيل وزارة الصحة مدير الطب العلاجي بالمديرية بالتواجد يوميًا بمستشفى الفشن المركزي لحين تلافي السلبيات الموجودة بالمستشفى.

وفي سياق آخر، قام الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة بزيارة المدرسة الثانوية الفنية للتمريض بنات بقرية تزمنت الشرقية، لمتابعة سير العملية التعليمية بالمدرسة، حيث تفقد بعض الفصول الدراسية والمعامل وحجرات التدريب العملي والتقى ببعض الطالبات مشيدًا بمستواهن العلمي ومدى الالتزام والانضباط، وكفاءة فريق العمل بالمدرسة وحسن الإدارة.

كما تفقد مدرسة تمريض بنين بقرية باروط، والتى تعد مدرسة التمريض الوحيدة للبنين على مستوى المحافظة للاطمئنان على انتظام العمل بالمدرسة والمرور على قاعات التدريس ومعامل العملي والمكتبات وحجرة كمبيوتر ومعمل المهارات التمريضية، مقدمًا الشكر للطلاب وفريق العمل بالمدرسة، موجهًا بتجهيز القاعات بالتجهيزات اللازمة.