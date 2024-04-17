الأربعاء 17 أبريل 2024
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محافظات

بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص بينهم طفلان إثر انقلاب سيارة ببنى سويف

إسعاف
إسعاف

أصيب 5 أشخاص بينهم طفلان، إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز سمسطا في بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ حادث انقلاب سيارة ربع نقل دوبل كابينة بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز سمسطا بالمحافظة، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين وهم كل من: محمد هاني محمد 33 سنة، مصاب بكدمات وسحجات، نورهان مصطفى عبدالسلام 25 سنة، مصابة بكدمات بالظهر، عبدالعاطى سعدالله ذكى 43 سنة، مصابًا بكدمات وسحجات بالظهر، براء محمد هاني 4 سنوات، آيات محمد هاني تبلغ من العمر عامًا، إلى مستشفى سمسطا المركزي لتلقي العلاج اللازم.

بني سويف سمسطا الطريق الغربي طفلان شرطة النجدة

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