الأربعاء 17 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مصرع وإصابة 4 أشخاص فى حادثى تصادم ببنى سويف

سيارات الاسعاف لنقل
سيارات الاسعاف لنقل المصابين

لقى شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرين، اليوم الأربعاء، في حادثين منفصلين، بدائرة نطاق محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي بحري كمين مركز سمسطا جنوب غربي المحافظة، مما نتج عنه مصرع مسن وإصابة نجله، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وانتقلت سيارات الإسعاف، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع «ثروت.ف. إ»، 65 عامًا، وتم إيداعه بمشرحة مستشفى سمسطا المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتم نقله إلى نجله ويدعي "كيرلس"، 34 عامًا، بعد إصابته بكدمات متفرقة بالجسم، إلى قسم الاستقبال بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية.

كما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارا، بانقلاب تروسيكل أمام قرية قمن العروس التابعة لمركز الواسطى، وتم التوجيه بسرعة نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من ملك جرجس حلمي، 37 عامًا، وسناء محروس جاد السيد 25 عامًا، ومقيمون بقرية ابويط التابعة لدائرة المركز، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتحررت المحاضر اللازمة

وفي سياق آخر، أصيب 3 أشخاص في حادث سير بمحافظة بني سويف، وقع، إثر تصادم دراجة نارية بسيارة ملاكي، بمدخل قرية أبوصير الملق على كوبري الري بمركز الواسطى، شمال المحافظة، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بنى سويف التخصصي.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم دراجة بخاريه مع سيارة سيارة ملاكى بمدخل قرية أبوصير الملق على كوبري الري لمركز الواسطى ببنى سويف، أسفر عن إصابة أسرة واحدة بإصابات مختلفة، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلي المستشفي.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف ببني سويف إلى مكان الحادث عقب إخطار من إدارة النجدة بالمحافظة والأهالى وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصي، لتلقي العلاج اللازم لهم.

وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهم، وإجراء الفحوصات الطبية للوقوف على مدى إصابتهم ودرجة الإصابة التي تعرضوا لها خلال الحادث، وجار تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على ملابسات الواقعة.

بني سويف الواسطي إسعاف الأجهزة الأمنية سمسطا

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