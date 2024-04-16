الثلاثاء 16 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

اعرف منطقتك.. فصل التيار الكهربائى عن بعض المناطق ببنى سويف

أرشيفية
أرشيفية

أعلن قطاع الكهرباء فى بنى سويف، اليوم الثلاثاء، عن فصل التيار الكهربائي بداية من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 2 ظهرًا، وعلى مدار 4 أيام "بداية السبت وحتى الثلاثاء الأسبوع المقبل عن بعض المناطق بمدينة بني سويف المتأثرة بمغذيات لوحة كهرباء الجامعة، لإجراء الصيانة اللازمة ورفع كفاءة الشبكات والمحولات. 

ووفقًا للبيان الوارد من القطاع، فقد تقرر فصل التيار يوم السبت 20 أبريل 2024 عن مناطق (برج إشارات السكة الحديد- عمارات السكة الحديد- السكة الحديد- أمام محطة السكة الحديد- جزء من شارع 23 يوليو- جزء من شارع صابر أبوعلم- جزء من ميدان حارث- شارع الخضار بميدان حارث)، و"يوم الأحد 21 أبريل" عن مناطق (منطقة أرض الحرية- جزء من شارع الجمهورية- مبنى الجوازات بأرض الحرية).

كما تضمن البيان فصل التيار يوم الإثنين 22 أبريل، عن مناطق (مدرسة الفكرية- ثلاجة العجوز- مديرية الصحة- المعهد الفني الصحي- مستشفى الصدر-  أبراج مكة- تقسيم الزهور بالكامل- عزبة كيرليس- جزء من الطريق الدائري- مبنى التنظيم والإدارة)، ويوم الثلاثاء 23 أبريل، عن مناطق (برج التطبيقيين والمنطقة المجاورة- شارع العمدة- مستشفى سانت تريز- محكمة الاستئناف- كلية الطب البيطرى- مبنى مركز النيل للإعلام- مبنى الآثار- النجدة- كنيسة مقبل- أمام الطب البيطري- مديرية الطرق- هيئة الطرق).

وإذ يتقدم القطاع باعتذاره عن هذا القطع نظرا لإجراء الصيانة اللازمة بهدف رفع كفاءة الخدمة المقدمة في هذا المرفق الحيوي، فإنه يناشد المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المختلفة المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة، اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة انقطاع التيار.

بني سويف التيار الكهربائي ميدان حارث صلاح سالم المصالح الحكومية

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