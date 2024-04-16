وكيل "صحة بنى سويف" يحيل 7 من العاملين للتحقيق لتغيبهم عن العمل

أحال الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة في بني سويف، اليوم الثلاثاء، 5 من العاملين بالوحدة الصحية بتزمنت الشرقية بإدارة بني سويف الصحية، إلى التحقيق لعدم التواجد أثناء مواعيد العمل الرسمية.

جاء ذلك خلال زيارته للوحدة لمتابعة تقديم الخدمات الصحية بوحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية، بحضور الدكتورطارق عباس مدير إدارة الرعاية الأساسية وعدد من مديري الإدارات الفنية والإدارية، للتأكد من تفعيل قرار 75 لسنة 2024 ومن تواجد الفرق الطبية وانتظام سير العمل، وتوافر أدوية الطوارئ والأمصال ومتابعة أعمال المبادرات الرئاسية.

وتفقد وكيل وزارة الصحة، مخازن التموين الطبي للتأكد من وجود مخزون كافي من المستلزمات الطبية ومراجعة أعمال الكهنة والمرتجعات، موجهًا باتخاذ اللازم لميكنة المخازن تسهيلًا لعملية صرف المستلزمات.

كما تفقد وكيل وزارة الصحة، وحدة باروط الصحية لمتابعة تطبيق قرار 75 لسنة 2024 للتأكد من تواجد الفريق الطبي وانتظام سير العمل بالمبادرات الرئاسية وقام بإحالة اثنين من المتغيبين للتحقيق لعدم التواجد أثناء مواعيد العمل الرسمية.