الأربعاء 17 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مصرع ربة منزل إثر تعرضها لصعق كهربائي ببني سويف

جثة
جثة

لقيت ربة منزل مصرعها إثر تعرضها لصعق كهربائي داخل منزل أسرتها بمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوصول ربة منزل مقيمة عزبة فريد أمين التابعة لقرية بني عقبة بمركز ببا، إلي مستشفي ببا المركزي جثة هامدة، وإدعاء أهليتها تعرضها لصعق كهربائي داخل المنزل.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة لربة منزل وتدعي «ن.ا.ط» بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بتقريره عدم وجود إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف بعضلة القلب، نتيجة صعق كهربائي، ولا توجد شبهة جنائية.

بني سويف ببا جثة ربة منزل غسيل

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