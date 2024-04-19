طلاب علم النفس الإكلينيكى فى زيارة لمستشفى الصحة النفسية ببنى سويف

نظمت جامعة الأهلية بنى سويف تحت رعاية الدكتور منصور حسن القائم بعمل رئيس الجامعة، زيارة تفقديه ميدانية لطلاب برنامج علم النفس الإكلينيكي إلى مستشفى الصحة النفسية ببني سويف، وذلك تحت إشراف الدكتورة سحر داود النائب الأكاديمي، والدكتورة سهير عبد الباسط عميد قطاع الفنون والعلوم الإنسانية، والدكتور قياتي عاشور المنسق الأكاديمي للبرنامج.

وأكد الدكتور منصور حسن، حرص الجامعة واهتمامها بالجانب العملي والميداني للطلاب وربط المناهج الدراسية الأكاديمية التي يتلقاها الطلاب بالجانب العملي، الأمر الذي يسهم بشكل واضح في تدريب الطلاب عمليًا لمواكبة سوق العمل من خلال تنمية المهارات، واكتساب الخبرات الميدانية، ورؤية ما يحدث على أرض الواقع حتى لا تكون هناك فجوة بين الجانبين، وكذلك تمكين طلاب القسم من إتقان تطبيقات المنهج العلمي في الحقل النفسي الاجتماعي وفهم فلسفة أبعاده المعرفية، بما يحقق فهم وتفسير السلوك الإنساني من خلال القيام بزيارات علمية موجهة.

وأوضح الدكتور قياتي عاشور، أن الزيارة شملت التعرف على أقسام المستشفى المختلفة، ومهام الأخصائيين النفسيين بالمستشفى، وما يقومون به من تقييم نفسي للمرضى باستخدام الاختبارات النفسية، والقيام بدراسة الحالات والجلسات العلاجية لهم. وكذلك التعرف على دور الأخصائي النفسي والمعالج النفسي، إلى جانب الطبيب والممرض النفسي.

وفي سياق آخر، نظمت كلية التمريض يوم رياضي ترفيهي لمنسوبي الكلية في رحاب كلية التربية، وذلك تحت إشراف الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد ناجى محيسن عميد كلية التمريض، والدكتور محمود رجائي محمد عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور محمود حسين محمود وكيل كلية التربية الرياضية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حنان الزبلاوى حسن وكيل كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الهدف من تنظيم يوم رياضي لمنسوبي الكلية هو تعميق ثقافة ممارسة الأنشطة الرياضية وتحفيز أسرة الكلية على المشاركة، فضلًا عن خلق نوع من التواصل بين منسوبي الكلية من خلال الرياضة، وتحقيق الاندماج والتعاون المثمر، لافتًا إلى أن فعاليات اليوم شملت مسابقات تنس طاولة، ومباريات كرة قدم الخماسية، وكرة السلة.