الخميس 18 أبريل 2024
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محافظات

صوامع سدس ببني سويف تواصل استلام محصول القمح (صور)

الصوامع
الصوامع

واصلت صوامع سدس في محافظة بني سويف، استلام محصول القمح لعام 2024 من المزارعين، من خلال  لجان استلام المحصول، حيث تقوم اللجنة بفرز الأقماح الواردة واعطاء درجة النقاوة.

وأكد المهندس حسن محمد، مدير صوامع سدس، استلام القمح المحلي لموسم 2024 من المزارعين، ولمدة 3 أشهر وذلك من خلال لجنة تم تشكيلها لاستلام محصول القمح من الساعة الـ 8 صباحًا يوميًا، فالصوامع تستعد لاستقبال وتخزين 60 ألف طن قمح، داخل 12 خلية تخزين سعة الواحدة منها 5 آلاف طن قمح، والتي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر الفيديو كونفرانس عام 2017 الماضي، حيث تعمل وفق أعلى المعايير العالمية لتخزين القمح بأحدث أجهزة عالمية في نظام التكنولوجيا".

وأوضح "حسن"، أن استلام أردب القمح داخل الصومعة هذا العام يبلغ سعره 2000 جنيه لدرجة نقاوة 23.5، و1950 جنيهًا لدرجة نقاوة 23، و1900 جنيه لدرجة نقاوة 22.5، مؤكدًا الاستعداد لاستقبال واستلام القمح، حيث يتم فرزه وتحديد درجة نقاوته بواسطة لجنة مشكلة مسبقًا، تضم في عضويتها التموين وسلامة الغذاء والزراعة وغيرها من الجهات المختصة، حيث يتم فرز القمح من أعلى السيارة ثم اختبار درجة الرطوبة، وبعدها يتم دخول السيارة إلى الميزان أيضًا، ومنه لتفريغ القمح في نقرة الصومعة.

الصوامع
الصوامع
الصوامع
الصوامع
الصوامع
الصوامع
الصوامع
الصوامع
بني سويف سدس القمح المزارعين صوامع سدس

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