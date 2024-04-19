الجمعة 19 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"تمكين المرأة".. أشجان سيد أول سيدة تتولي رئيس قرية بسمسطا ببنى سويف

رئيس القرية
رئيس القرية

نجحت أشجان سيد عرفة، في تولي منصب رئيس الوحدة المحلية بقرية الشنطور بمركز سمسطا جنوب غربي محافظة بني سويف، كأول سيدة تتولي رئيس قرية بمركز سمسطا، وتكليفها من قبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، بعد عملها كسكرتير للوحدة المحلية بالقرية.

 

  1. العمل مستمر على مدار 24 ساعة والبداية بالمرور فجر على المخابز 

وقالت  أشجان سيد فى حديث خاص لـ"الدستور" أنها تعمل على مدار 24 ساعة، وتخرج لعملها فجرًا بالمرور على المخابز البلدية بالتنسيق مع مكتب التموين، لمتابعة جودة رغيف الخبز المقدم للمواطن، وبداية العمل بعدها على مدار اليوم ما بين المكتب والشارع، لحل مشاكل المواطنين والعمل على تنفيذ كافة المهام التي يسندها لنا المحاسب نشأت معبد رئيس مدينة سمسطا ونواب رئيس المدينة.

 

وعبرت "أشجان سيد" عن سعادتها بتولى منصب رئيس الوحدة المحلية بقرية الشنطور كأول سيدة تتولى هذا المنصب بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا، حيث وجهت شكرها للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على توليها هذا المنصب فى عهده، ودعمه للمرأة فليس هناك فرق بينها وبين الرجل، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف على تكليفها بهذا المنصب وإتاحة الفرصة لها كامرأة لتولى هذا المنصب للعمل الميدانى فى المحليات.

 

هدفي الأساسي هو المواطن وحل أي مشاكل قد تقابله

وأكدت رئيس الوحدة المحلية بقرية الشنطور أن عملها على مدار 24 ساعة، وأن هدفها الشاغل هو المواطن وحل أي مشاكل قد تقابله فى أسرع وقت، وتذليل أي معوقات قد تقابله، مشيرًة إلى أن المرأة نجحت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فى تولى مناصب عديدة وأصبحت ليس هناك فرق بينها وبين الرجل فى أي شئ، حيث عبرت عن سعادتها بالعمل فى المحليات، ووجهت شكرها للدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على دعمه وتشجيعه للجميع.

 

رئيس القرية أثناء المرور
رئيس القرية أثناء المرور
رئيس القرية أثناء المرور
رئيس القرية أثناء المرور
رئيس القرية أثناء المرور
رئيس القرية أثناء المرور
رئيس القرية أثناء المرور
رئيس القرية أثناء المرور
بني سويف سمسطا رئيس قرية امرأة محافظ بني سويف

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