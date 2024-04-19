الجمعة 19 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

حملة لمتابعة تخفيض الأسعار في بني سويف

حملة لمتابعة تخفيض
حملة لمتابعة تخفيض الأسعار

واصل السكرتير العام المساعد في بني سويف، اللواء سامي علاَّم، إشرافه على الحملات الإرشادية لمتابعة انخفاض أسعار المأكولات والوجبات الشعبية بالمطاعم والمخابز السياحية بعد تخفيض أسعار السلع الاستراتيجية، وذلك بالتنسيق مع قطاعات التموين وحماية المستهلك والصحة والجهات ذات الصلة.

وتم المرور على عدد من مطاعم الفول والفلافل والوجبات الشعبية والمخابز السياحية والكافيهات بالمحافظة، ضمن خطة المحافظة لاستمرار المتابعة الميدانية وتوجيه مزيد من حملات الرقابة على الأسواق والمحلات والمطاعم والكافيهات، لمتابعة الالتزام بتخفيض أسعار الساندوتشات الأكلات الشعبية والفول والفلافل وكذا سعر الخبز السياحي ورغيف الفينو، التي تم الاتفاق عليها وإقرارها في ظل ما شهدته الأسواق مؤخرًا من انخفاض أسعار بعض المكونات والمواد الخام الداخلة في تصنيع بعض السلع الأساسية، حيث تم التوافق بين عدد من أصحاب المحال والمخابز السياحية على تخفيض أسعار الفلافل والفول ليصل لـ25%، والخبز السياحي وعيش الفينو بتخفيضات تصل إلى 20%.

كما تم المرور على الأسواق والمحلات وأماكن تداول السلع والأنشطة التجارية، للتأكد من توافر السلع، ومتابعة التزام التجار بالإعلان عن الأسعار ومواجهة الغش التجاري، وقد أسفرت الحملة عن ضبط كميات من السجائر  مجهولة المصدر وبدون بيانات أو أختام   وتم التحفظ عليها والسير في اتخاذ الإجراء القانوني المتبع في هذا الصدد.

حملة لمتابعة تخفيض الأسعار
حملة لمتابعة تخفيض الأسعار
حملة لمتابعة تخفيض الأسعار
حملة لمتابعة تخفيض الأسعار
حملة لمتابعة تخفيض الأسعار
حملة لمتابعة تخفيض الأسعار
حملة لمتابعة تخفيض الأسعار
حملة لمتابعة تخفيض الأسعار
حملة لمتابعة تخفيض الأسعار
حملة لمتابعة تخفيض الأسعار
بني سويف الخبز السياحي المطاعم السكرتير العام المساعد المرور

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