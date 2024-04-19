الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"أوقاف بنى سويف" تطلق لقاء الجمعة للأطفال بمسجد الرضا الكبير (صور)

جانب من لقاء الاطفال
جانب من لقاء الاطفال بمسجد الرضا الكبير

أطلقت مديرية أوقاف بني سويف، اليوم الجمعة، لقاء الأطفال بمسجد الرضا الكبير بمدينة بنى سويف الجديدة "شرق النيل" وذلك في إطار الدور التثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية، وبتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وبإشراف والدكتور عبد الرحمن نصار وكيل وزارة أوقاف بني سويف وبمتابعة الشيخ سعيد عبد الواحد مدير الدعوة، واشتمل  اللقاء على بعض الأنشطة القرآنية وكذلك تكريم بعض الأطفال المتميزين المشاركين في اللقاء. 

أنشطة وزارة الأوقاف تعيد للمساجد جوهرها وتحقق لها مفهوم البناء

وأشار الدكتور عبد الرحمن نصار وكيل وزارة أوقاف بني سويف، أن هذه الأنشطة وغيرها من الأنشطة التي تقدمها وزارة الأوقاف إنما هي تأكيدًا على مصطلح الحماية والبناء للأجيال القادمة، مشيراََ إلى كونها تعيد للمساجد جوهرها وتحقق لها مفهوم البناء مبنى ومعنى شاكرا لوزارة الأوقاف دورها الذي لا ينكره اليوم أحد.

وأكد الشيخ سعيد عبد الواحد مدير الدعوة، أن وزارة الأوقاف تشهد حالة من الإزدهار الدعوي والتثقيفي من خلال مشاهد اليوم من خلال الأنشطة وبرامجها وغير ذلك، شاكرا لوزارة الأوقاف هذا المجهود العظيم الذي تقوم به لحماية وطننا وأبنائها من كل ما يضللهم ويشوش فكرهم.

  توعية الأطفال وتنشئتهم على منهج وسطي معتدل 

وأكد الشيخ علي دياب مدير إدارة أوقاف البندر، أن وزارة الأوقاف تسعى دائما وأبدا في الحفاظ على توعية الأطفال وتنشئتهم على منهج وسطي معتدل بتوفير بيئة إيمانية صالحة لحماية أبنائنا من أي فكر يشوش عليهم طفولتهم، شاكرا لوزارة الأوقاف ما تقوم به في هذا الجانب وفي شتى الجوانب الأخرى.

وفي سياق آخر، ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، آليات تطبق قرار رئيس مجلس الوزراء  الدكتور مصطفى مدبولي رقم 114  لسنة 2024 بشأن تحصيل رسوم النظافة للوحدات السكنية والتجارية، والتي سوف يتم تحميلهاعلى فاتورة الكهرباء ضمن رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات "رسوم النظافة".

جانب من لقاء الاطفال بمسجد الرضا الكبير
جانب من لقاء الاطفال بمسجد الرضا الكبير
جانب من لقاء الاطفال بمسجد الرضا الكبير
جانب من لقاء الاطفال بمسجد الرضا الكبير
جانب من لقاء الاطفال بمسجد الرضا الكبير
جانب من لقاء الاطفال بمسجد الرضا الكبير
جانب من لقاء الاطفال بمسجد الرضا الكبير
جانب من لقاء الاطفال بمسجد الرضا الكبير
بني سويف الأوقاف الأطفال وزير الأوقاف لقاء الجمعة

مواد متعلقة

تسجيل أول سيارة بالشهر العقارى فى سوق سيارات بنى سويف

حملة لمتابعة تخفيض الأسعار في بني سويف

مواقع التخزين ببني سويف جاهزة لاستيعاب أكثر من 250 ألف طن قمح

"تمكين المرأة".. أشجان سيد أول سيدة تتولي رئيس قرية بسمسطا ببنى سويف

بمشاركة 89 لاعبًا.. انطلاق بطولة الدراجات بطريق بنى سويف- الزعفرانة (صور)

طلاب علم النفس الإكلينيكى فى زيارة لمستشفى الصحة النفسية ببنى سويف

محافظ بني سويف يُناقش آلية تحصيل رسوم النظافة للوحدات السكنية والتجارية

انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة الـ22 لإزالة التعديات ببني سويف

الأكثر قراءة

عاجل|هادئة وسط أسرته.. تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة صلاح السعدنى

4 تغييرات فى تشكيل الأهلى المتوقع أمام مازيمبى بـ"دورى أبطال إفريقيا"

عاجل.. بلينكن: ندعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة

وفاة الفنان الكبير صلاح السعدنى عن 81 عامًا

السقا وأحمد رزق مع أسرته.. توافد الفنانين لتشييع جثمان صلاح السعدنى

مصدر: نجم الزمالك يرحب بالانتقال إلى الأهلى حال الرحيل عن بيراميدز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان "2- 2"

خالد حريب

عام على الحرب فى السودان.. لا غالب ولا مغلوب

ماجد حبته

الأزمة السودانية المنسية

د. محمد عفيفي

بولاق الفرنساوية

جلال حمام

فى معركتها مع إسرائيل.. إيران ليست وحدها

مدحت بشاى

سمير مرقص على طاولة "الشاهد"

عبد الرحيم طايع

إلى أين يا غزة؟

محمد العسيري

الأبنودى.. أنا مش هموت دلوقتى

صور

مصر تزهو بثقافتها.. هوية بصرية للدائري وترويج للمتحف الكبير

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يواصل مجازره الدموية فى اليوم 196 من العدوان على غزة

حماس تدعو للحشد والرباط فى المسجد الأقصى بدءًا من اليوم وحتى الإثنين

وزير الخارجية الإسرائيلى يشيد بالفيتو الأمريكى ضد العضوية الفلسطينية الكاملة بالأمم المتحدة