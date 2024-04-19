"أوقاف بنى سويف" تطلق لقاء الجمعة للأطفال بمسجد الرضا الكبير (صور)

أطلقت مديرية أوقاف بني سويف، اليوم الجمعة، لقاء الأطفال بمسجد الرضا الكبير بمدينة بنى سويف الجديدة "شرق النيل" وذلك في إطار الدور التثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية، وبتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وبإشراف والدكتور عبد الرحمن نصار وكيل وزارة أوقاف بني سويف وبمتابعة الشيخ سعيد عبد الواحد مدير الدعوة، واشتمل اللقاء على بعض الأنشطة القرآنية وكذلك تكريم بعض الأطفال المتميزين المشاركين في اللقاء.

أنشطة وزارة الأوقاف تعيد للمساجد جوهرها وتحقق لها مفهوم البناء

وأشار الدكتور عبد الرحمن نصار وكيل وزارة أوقاف بني سويف، أن هذه الأنشطة وغيرها من الأنشطة التي تقدمها وزارة الأوقاف إنما هي تأكيدًا على مصطلح الحماية والبناء للأجيال القادمة، مشيراََ إلى كونها تعيد للمساجد جوهرها وتحقق لها مفهوم البناء مبنى ومعنى شاكرا لوزارة الأوقاف دورها الذي لا ينكره اليوم أحد.

وأكد الشيخ سعيد عبد الواحد مدير الدعوة، أن وزارة الأوقاف تشهد حالة من الإزدهار الدعوي والتثقيفي من خلال مشاهد اليوم من خلال الأنشطة وبرامجها وغير ذلك، شاكرا لوزارة الأوقاف هذا المجهود العظيم الذي تقوم به لحماية وطننا وأبنائها من كل ما يضللهم ويشوش فكرهم.

توعية الأطفال وتنشئتهم على منهج وسطي معتدل

وأكد الشيخ علي دياب مدير إدارة أوقاف البندر، أن وزارة الأوقاف تسعى دائما وأبدا في الحفاظ على توعية الأطفال وتنشئتهم على منهج وسطي معتدل بتوفير بيئة إيمانية صالحة لحماية أبنائنا من أي فكر يشوش عليهم طفولتهم، شاكرا لوزارة الأوقاف ما تقوم به في هذا الجانب وفي شتى الجوانب الأخرى.

وفي سياق آخر، ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، آليات تطبق قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 114 لسنة 2024 بشأن تحصيل رسوم النظافة للوحدات السكنية والتجارية، والتي سوف يتم تحميلهاعلى فاتورة الكهرباء ضمن رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات "رسوم النظافة".

جانب من لقاء الاطفال بمسجد الرضا الكبير

جانب من لقاء الاطفال بمسجد الرضا الكبير

جانب من لقاء الاطفال بمسجد الرضا الكبير