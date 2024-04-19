الجمعة 19 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تسجيل أول سيارة بالشهر العقارى فى سوق سيارات بنى سويف

جانب من التسجيل بالشهر
جانب من التسجيل بالشهر العقاري

تلقى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تقريرًا أعدته لجنة إدارة مشروع سوق السيارات، والذي يعقد بعد افتتاحه "بشكل تجريبي" لخدمة أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، على مساحة فدانين بالقرب من منزل محور عدلي منصور من ناحية الشرق، وتم دعمه ببعض المرافق والخدمات الأساسية، ضمن خطة المحافظة لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد ومقومات المحافظة، وذلك في إطار الاستراتيجية التنموية المحلية العامة للمحافظة.

وتضمن التقرير، الذي عرضه رئيس اللجنة مؤمن على، الإشارة إلى أن اليوم الجمعة تم خلاله تسجيل بيع وتسجيل أول سيارة بالشهر العقاري، بعد توفير خدمة الشهر العقاري عبر السيارات المتنقلة، وذلك في ظل توفير الخدمات الأمنية والمرورية والبريدية وخدمات، بجانب الشهر العقاري.

تشغيل سوق سيارات بني سويف
 

جاء في التقرير أيضًا، استمرار قيام اللجنة بدراسة وتحديد الأنشطة الواجب توافرها داخل منطقة الخدمات المزمع إنشاؤها والتي تشمل تقديم مأكولات، مشروبات، تصوير أوراق ومستندات، فحص سيارات.

وأكد محافظ بني سويف أهمية تضافر جهود الجهات المعنية خاصة في المراحل الأولية للبدء في تشغيل سوق السيارات، مع التأكيد على دور أصحاب المعارض في الدفع بالمشروع، ما يشجع على إمكانية زيادة المساحة المخصصة، ودعمها بمزيد من الخدمات وتوفير كل التيسيرات اللازمة في هذه المنطقة، لا سيما في ظل وقوعه في مكان حيوي متميز.

وفي سياق آخر، ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، آليات تطبق قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 114 لسنة 2024 بشأن تحصيل رسوم النظافة للوحدات السكنية والتجارية، والتي سوف يتم تحميلها على فاتورة الكهرباء ضمن رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات "رسوم النظافة".

وجرى استعراض تفاصيل وتفسير القرار والخطوات التنفيذية التي سينفذها القطاع لتطبيقه على أرض الواقع، ومناقشة آليات الرقابة على عملية التحصيل وضمان تنفيذ الخدمة بالشكل المطلوب.

جانب من التسجيل بالشهر العقاري
جانب من التسجيل بالشهر العقاري
جانب من التسجيل بالشهر العقاري
جانب من التسجيل بالشهر العقاري
بني سويف الشهر العقاري سوق السيارات محافظ بني سويف محور عدلي منصور

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