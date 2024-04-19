الجمعة 19 أبريل 2024
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محافظات

مصرع شابين غرقًا فى مياه النيل ببنى سويف

قوات الإنقاذ النهري
قوات الإنقاذ النهري لحظة انتشال جثة شاب - ارشيفية

لقي شابان مصرعهما غرقًا بمحافظة بني سويف، اليوم الجمعة، أثناء قيامهما بالاستحمام في مياه النيل، أمام قرية أبو صالح التابعة لمركز ناصر، وتكثف قوات الإنقاذ النهري جهودها لانتشال جثتيِّ الشابين.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بغرق شابين أثناء قيامهما بالاستحمام في مياه النيل، أمام قرية أبو صالح التابعة لدائرة مركز شرطة ناصر، وتم التوجيه بسرعة انتقال قوات الإنقاذ النهري لموقع البلاغ.

وبالانتقال والفحص، تبيَّن من أقوال الأهلية وشهود الواقعة، وفاة الشابين: وهما «فارس.ع.س»، 19 عامًا و«محمد.ع.ن»، 19 عامًا، ومقيمان بقرية بني عدي التابعة لمركز ناصر، وذلك اثناء استحمامهما بمياه النيل أمام قرية أبو صالح بدائرة المركز.  

وتواصل قوات الإنقاذ النهري جهودها لانتشال جثتي الشابين ونقلهما بواسطة سيارات الإسعاف إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، لاستصدر تصاريح الدفن وتسليم الجثتين لذويهما لدفنهما.

بني سويف ناصر نهر النيل غرق الأجهزة الأمنية

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