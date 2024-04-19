وكيل "صحة بنى سويف" يزور المرضى الفلسطنيين بمستشفى أهناسيا

قام الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، اليوم الجمعة، بزيارة المرضى الفلسطنيين بعد استقبالهم بمستشفى اهناسيا التخصصي، وذلك للاطمئنان على حالتهم الصحية وتوفير الرعاية الطبية اللازمة.

يأتي ذلك فى إطار جهود الدولة المصرية ووزارة الصحة والسكان لتوفير الرعاية الطبية والعلاجية لبعض الحالات المرضية من المواطنين الفلسطينين بقطاع غزة واستقبالهم بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة المصرية لتلقى العلاج اللازم..

وأجرى وكيل وزارة الصحة حوارا مع المرضى تابع خلالها توفير كافة الاحتياجات الخاصة بهم وللأسر المرافقة لهم.

وفي سياق آخر، أحال الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة في بني سويف، اثنين من العاملين بالوحدة الصحية بقرية دلاص بمركز نلصر للتحقيق لتغيبهم عن العمل وعدم تواجدهم أثناء المرور للمتابعة المستمرة لتقديم الخدمة الصحية بالوحدات الصحية.