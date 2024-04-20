إصابة 11 عاملًا فى انقلاب سيارة ربع نقل بترعة ببنى سويف

أصيب 11 عاملًا، اليوم السبت، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بترعة بمدخل قرية بهبشين التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة.

بلاغ بانقلاب سيارة ربع نقل بترعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بترعة بمدخل قرية بهبشين التابعة لمركز ناصر التابعة لدائرة المحافظة، وتم التوجيه بسرعة نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية.

أسماء المصابين

واستقبل مستشفى بني سويف التخصصي المصابين، وهم محمد عيد سيد 18 سنة، أحمد محمد عيد 17 سنة، عمر أحمد على 14 سنة، سيف أشرف أحمد 13 سنة، مصطفى محمد زكي 14 سنة، محمد أحمد بسيوني 15 سنة، وجميعهم مصابون بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وزياد بدر جمال، 15 سنة، مصابًا بجرح قطعي بالرأس حوالي 5 سم، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم.

كما أصيب محمد سعد عبدالستار 15 سنة، مصابًا بكدمة شديدة بالصدر، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، محمد أيمن محمد 15 سنة، مصابًا بجرح قطعي بالرأس حوالي 10 سم، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، محمد قرني سيد 15 سنة، مصابًا بجرح قطعي بالوجه طولي حوالي 7 سم وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد أحمد محمد 13 سنة، مصابًا بكسر مضاعف بالساق اليمنى وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وجميعهم مقيمون بمركز إهناسيا المدينة.

نقل المصابين لمستشفى بنى سويف التخصصي

تم نقل المصابين بواسطة سيارات الإسعاف إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصي، لتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور أحمد محمود صادق، مدير عام المستشفى. وتم تحرير محضر بالواقعة.