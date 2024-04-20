السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إصابة 11 عاملًا فى انقلاب سيارة ربع نقل بترعة ببنى سويف

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أصيب 11 عاملًا، اليوم السبت، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بترعة بمدخل قرية بهبشين التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة.

بلاغ بانقلاب سيارة ربع نقل بترعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بترعة بمدخل قرية بهبشين التابعة لمركز ناصر التابعة لدائرة المحافظة، وتم التوجيه بسرعة نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية.

أسماء المصابين

واستقبل مستشفى بني سويف التخصصي المصابين، وهم محمد عيد سيد 18 سنة، أحمد محمد عيد 17 سنة، عمر أحمد على 14 سنة، سيف أشرف أحمد 13 سنة، مصطفى محمد زكي 14 سنة، محمد أحمد بسيوني 15 سنة، وجميعهم مصابون بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وزياد بدر جمال، 15 سنة، مصابًا بجرح قطعي بالرأس حوالي 5 سم، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم.

كما أصيب محمد سعد عبدالستار 15 سنة، مصابًا بكدمة شديدة بالصدر، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، محمد أيمن محمد 15 سنة، مصابًا بجرح قطعي بالرأس حوالي 10 سم، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، محمد قرني سيد 15 سنة، مصابًا بجرح قطعي بالوجه طولي حوالي 7 سم وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد أحمد محمد 13 سنة، مصابًا بكسر مضاعف بالساق اليمنى وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وجميعهم مقيمون بمركز إهناسيا المدينة.

نقل المصابين لمستشفى بنى سويف التخصصي 

تم نقل المصابين بواسطة سيارات الإسعاف إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصي، لتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور أحمد محمود صادق، مدير عام المستشفى. وتم تحرير محضر بالواقعة.

بني سويف ترعة ناصر بهبشين اهناسيا المدينة

مواد متعلقة

وكيل "صحة بنى سويف" يزور المرضى الفلسطنيين بمستشفى أهناسيا

إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة ربع نقل ببنى سويف

مصرع شابين غرقًا فى مياه النيل ببنى سويف

"أوقاف بنى سويف" تطلق لقاء الجمعة للأطفال بمسجد الرضا الكبير (صور)

تسجيل أول سيارة بالشهر العقارى فى سوق سيارات بنى سويف

حملة لمتابعة تخفيض الأسعار فى بنى سويف

مواقع التخزين ببني سويف جاهزة لاستيعاب أكثر من 250 ألف طن قمح

"تمكين المرأة".. أشجان سيد أول سيدة تتولي رئيس قرية بسمسطا ببنى سويف

الأكثر قراءة

عاجل| ارتفاع مفاجئ لمنسوب مياه ترعة في القنطرة غرب بالإسماعيلية.. والشبكة الوطنية تتدخل

سقطت من أعلى كوبرى.. التحفظ على سيارة "التيك توكر" إسراء روكا

"روكا" تودع جمهورها برحلة أخيرة.. ما السر وراء موتها؟

مفتوح الآن| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

الزمالك مهدد بإيقاف القيد 3 فترات.. مطالب بدفع 195 مليون جنيه خلال أسبوعين

التموين: تحديد أسعار الخبز الحر شهريًا وفقًا لأسعار الدقيق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان "1- 2"

حسين دعسة

1+1=0.. أحيانًا علينا العودة.. المأساة غزة!

صفاء النجار

ثلاث قصص قصيرة جدًا

ماجد حبته

صد رد على دماء فلسطين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية تقرأ للأطفال فى مهرجان المحتوى العربى للطفل "بالعربى"!

خالد حريب

عام على الحرب فى السودان.. لا غالب ولا مغلوب

ماجد حبته

الأزمة السودانية المنسية

د. محمد عفيفي

بولاق الفرنساوية

صور

الصدمة تلاحق الجميع.. مشاهد من جنازة عمدة الدراما المصرية (صور)

عمدة الفنانين.. جنازة صلاح السعدنى

مصر تزهو بثقافتها.. هوية بصرية للدائري وترويج للمتحف الكبير

محطة تل أبيب

المزيد

الضفة الغربية.. إصابات واعتقالات جديدة فى مخيم نور شمس المحاصر لليوم الثانى

حرب غزة تشعل انقسامًا داخل الولايات المتحدة.. والجمهوريون أكثر دعمًا لإسرائيل

اليوم 197 للعدوان فى غزة.. غارات عنيفة على خيام النازحين ومنازل خان يونس ورفح