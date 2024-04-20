تحرير 130محضرًا لمخالفات تموينية في بني سويف 

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية، وكافة صور الغش التجاري بالأسواق والأنشطة التجارية.

جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية، خلال الفترة من 14 حتى 20 أبريل الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

تحرير 91 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية

أسفرت الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، عن تحرير 91 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 22 محضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 30 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 6 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 17 محضر لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، وعدم صرف بون للمواطنين، و5محاضر لعدم وجود سجل زيارات، و5 محاضر للتصرف في 14 أجولة زنة 50كجم من حصة الدقيق، و6محاضر للتوقف عن الإنتاج الكلي بدون، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر إبريل للبدالين بنسبة 75% من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير 3 محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية، 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضرين للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقي معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، حاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة).

وجرى تحرير 3 محاضر للمسئولين عن مخابز سياحية لقيامهم بتجميع واستخدام دقيق بلدي مدعم في إنتاج الخبز السياحي وتم ضبط والتحفظ على 14 جوال دقيق بلدي مدعم، ومحضرًا ضد أحد المسئولين عن محلات المواد الغذائية لحيازته سلع غذائية مجهولة المصدر ولعدم وجود الفواتير الدالة على مصدرها، وتم التحفظ على 25كجم سجق ولحوم مصنعة مجهولة المصدر، ومحضرًا ضد المسئول عن أحد محالات بيع السجائر والأدخنة لحيازته سجائر مجهولة المصدر.

وتم التحفظ على 90 علبة سجائر مستوردة مجهولة المصدر واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، ومحضرًا ضد أحد تجار المواد الغذائية لحيازته وعرض للبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم ضبط 5 كجم سردين وأسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتضمن التقرير تحرير 11 محضرًا للعاملين في مجال الجزارة والمواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية سارية صادر من وزارة الصحة للتحقق من خلوهم من الأمراض المعدية للتحقق من خلوهم من الأمراض المعدية، و17 محضرًا للمسئولين عن المنشآت تجارية لعدم قيامهم بالإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمة إجمالية لأسعار المنتجات لجمهور المستهلكين، بجانب سحب 4 عينات غذائية لفحصها معمليا. ومحضرًا ضد أحد المسئولين عن طلمبات الرصيف غير مرخص لها للعمل في مجال المواد البترولية من الهيئة المصرية العامة للبترول حيث تم التحفظ على 600 لتر سولار مجهولة المصدر.

