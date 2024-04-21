الأحد 21 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بنى سويف تستعد لبدء تطبيق قانون التصالح الجديد

الاجتماع
الاجتماع

عقد اللواء حازم عزت، السكرتير العام في بني سويف، اجتماعًا، لمناقشة آليات تفعيل القانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء بحضور اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ومديري المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية بالوحدات المحلية والمتغيرات المكانية ومسئولي ملفات التصالح ووحدة مراجعة التراخيص والبوابة الإلكترونية بديوان عام المحافظة.

الاجتماع يناقش إجراءات تفعيل القانون 

ناقش الاجتماع الإجراءات  اللازمة لتفعيل القانون، وتوفير  التيسيرات المطلوبة للمواطنين أثناء التقدم بطلبات التصالح، بجانب الوقوف على مدى جاهزية المراكز التكنولوجية بمقار الوحدات المحلية لبدء تلقى طلبات التصالح وفق القانون الجديد 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية، وتشكيل اللجان الفنية لتحقيق المستهدف من القانون، بجانب استعراض الموقف الحالي لملفات التصالح التي تم تقديمها وفق القانون السابق رقم 17 لسنة 2019، والجهود التي تمت في مجال رفع وتسجيل تلك الملفات على المنظومة وتدقيق وتحديث البيانات الخاصة بها.

وأكد السكرتير العام توجيهات المحافظ بأهمية تكثيف الجهود في هذا الملف  وتذليل المعوقات التى يمكن أن تواجه منظومة العمل لسرعة تذليلها، وذلك في إطار توجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتيسير على المواطنين في التصالح على مخالفات البناء وفقا لقانون التصالح الجديد وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

بني سويف قانون التصالح السكرتير العام رؤساء المدن الأراضي الزراعية

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