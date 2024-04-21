الأحد 21 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

انتظام سير العمل بالمرحلة الثالثة ضمن الموجة الـ 22 ببني سويف

الازالات
الازالات

أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، انتظام العمل في المرحلة الثالثة من الموجة الــ 22 من حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والتى  بدأت أمس السبت تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن سلسلة الحملات التى تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة، من خلال إزالة كافة صور التعديات، فى إطار توجيهات القيادة السياسية باستمرار جهود استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.


جاء ذلك  خلال مناقشته للتقرير الذي  أعده أحمد إبراهيم مدير أملاك الدولة، وتضمن الإشارة  إلى إزالة 7  حالات تعد ( 6 حالات على مساحة 6 قراريط أرض زراعية + حالة على مساحة 75 متر حرم الصرف )، في اليوم الأول من المرحلة الثالثة، وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية.

يذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر"يناير،فبراير،مارس، أبريل"، وبدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 27 يناير حتى  16 فبراير الماضي" وتم خلالها إزالة 240 حالة "،،تليها المرحلة الثانية من 24 فبرايرإلى 15 مارس الماضي وتم خلالها  إزالة 222 حالة،على أن تختتم بالمرحلة الثالثة " الحالية " خلال الفترة من 20 أبريل الجاري  إلى 9 مايو 2024.

بني سويف حملات الازالات أملاك الدولة الأرض الزراعية المرحلة الثالثة

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