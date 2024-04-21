محافظ بنى سويف يتابع منظومة توريد القمح المحلى

زار الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مجمع مطاحن مصر الوسطى بمدينة بني سويف ضمن برنامجه الميداني لمتابعة سير العمل بمنظومة توريد واستلام القمح المحلي للموسم الحالي 2024.

ورافقه خلال الجولة المهندس وصفى عبدالله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، المهندس عماد جنجن، وكيل وزارة الزراعة، وفواز رجب نائب رئيس مركز ومدينة بني سويف، وبعض التنفيذيين المعنيين.

وتفقد محافظ بنى سويف أعمال التوريد بصومعة مطحن بوهلر، وتبلغ سعتها الإجمالية 30 ألف طن، مكونة من 6 خلايا "منها 4 خلايا تسع 20 ألف طن للقمح المحلي، بجانب خليتين بطاقة 10 آلاف طن للمستورد"، إضافة إلى توفير مركز تجميع إضافي بطاقة استيعابية تتراوح ما بين 20 ألفًا و25 ألف طن.

واطمأن المحافظ على انتظام أعمال الفرز والاستلام وتحديد نوعية وجودة الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة لهذا الغرض من التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء وممثلين عن الجهات المسوقة، وذلك لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

كما تابع المحافظ سير العمل بمجمع المطاحن، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 750 طن دقيق/ يوم، والتي يتم توجيهها لتوفير احتياجات المخابز البلدية من حصص الدقيق من مطحني "بوهلر وتبارك" التابعين لشركة مطاحن مصر الوسطى، بجانب بعض المطاحن الأخرى بدائرة المحافظة، حيث اطمأن المحافظ على انتظام العمل بالمطحن وعدم وجود أي معوقات.

وأكد محافظ بنى سويف على أهمية تقديم سبل الدعم والتيسيرات لهم لتسهيل عمليات توريد الأقماح وتسليمهم مستحقاتهم المالية أولًا بأول، وتوفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول وتجاوز المستهدف هذا العام، مضيفًا أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بمحصول القمح كمحصول استراتيجي، مشيرًا إلى متابعته المستمرة والدورية أى شكاوى قد تظهر أثناء عملية التوريد والتعامل معها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، والعمل على تذليل العقبات أمام المزارعين بكل الطرق المتاحة، وتكثيف التوعية للمزارعين لتوريد أكبر كميات من المحصول للصوامع والشون الحكومية.

محافظ بني سويف

محافظ بني سويف