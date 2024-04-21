الأحد 21 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وفاة ابن فى بنى سويف متأثرًا بحزن فقدان والده

الابن ووالده
الابن ووالده

شهدت محافظة بني سويف واقعة حزينة عقب وفاة رجل بعد دخوله في غيبوبة تامة لمدة 9 أيام بسبب حزنه الشديد على وفاة والده بحى الأزهري بمدينة بني سويف وسط حالة من الحزن الشديد من الجميع.

وأكد مصطفى سيد شقيق المتوفى أن والده توفي مطلع الشهر الجاري، وأن شقيقه الأكبر محمد، البالغ من العمر 52 عامًا كان شديد التعلق بوالدي، حيث دخل في غيبوبة عقب وفاة والده، واستمر داخل وحدة العناية المركزة بالمستشفى لمدة 9 أيام، حيث أكد الأطباء أنه أصيب بجلطة في المخ أفقدته الوعي، وظل يصارع الموت حتى وافته المنية أمس السبت.

وأوضح مصطفى أن جنازة شقيقه شارك فيها المئات من أبناء المحافظة، وتم دفنه بجوار والده، مؤكدًا أن شقيقه- رحمة الله عليه- كانت تربطه علاقة طيبة بين الكثير من الأهالي بكل مدن وقرى بني سويف، لكونه كان يتدخل في الصلح بين المتخاصمين وفض النزاعات، وله العديد من المواقف النبيلة مع الناس.

بني سويف حى الأزهري العناية المركزة المستشفى المدن والقري

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