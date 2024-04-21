الأحد 21 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

استمرار تلقي طلبات التسجيل في مبادرة المشروعات الخضراء الذكية ببني سويف

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أهمية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثالثة بمحافظات الجمهورية، تحت إشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث تعد مبادرة غير مسبوقة في مجال تأكيد دور ومساهمة الدولة المصرية في مجال  التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ، وذلك في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تضمنتها رؤية مصر 2030.

جاء لك خلال مناقشته أعضاء اللجنة التنسيقية لمستجدات مشاركة المحافظة في الدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي انطلقت بجميع محافظات الجمهورية أول أبريل الجاري 2024، حيث استعرضت منسق المحافظة في المبادرة نهى محمد تقريرا مفصلا عن الموقف التنفيذي،وعن الجهود المبذولة بالتعاون مع وزارة التخطيط، وكذا الجهود الإعلامية المبذولة للتوعية بأهمية المبادرة.

تضمن التقرير التأكيد على  استمرار تلقى طلبات التسجيل فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى دورتها الثالثة على الموقع الرسمي للمبادرة من خلال الرابط https://award.sgg.eg/Home/Login/.

وناقش محافظ بني سويف الإجراءات المنفذة  لتوفير آليات الدعم والتسهيلات للمشروعات المقامة على أرض المحافظة والتي ستقوم بالتسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة، والتي أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن فتح باب التقدم للدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بجميع محافظات الجمهورية، موجها باستمرار إتاحة كل أوجه الدعم المتاح، وتكرار الاجتماعات التنسيقية بشكل دوري، على أن يتم اجراء الترتيبات من خلال نائب المحافظ بلال حبش ومنسق المبادرة مع الجهات ذات الصلة ووزارة التخطيط.

أكد محافظ بني سويف متابعة استقبال طلبات المشروعات المقدمة من كافة الجهات داخل المحافظة طبقًا لفئات المشروعات الـ6 التي تضمها المبادرة (مشروعات كبيرة الحجم، مشروعات متوسطة، مشروعات محلية صغيرة "حياة كريمة" والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، وكذلك المشروعات التنموية المتعلقة بتمكين المرأة والاستدامة).

وجدد المحافظ  دعوته لكل أصحاب المشروعات من أبناء المحافظة  للمشاركة بالمشروعات والأفكار التي تلبي المعايير المطلوبة للمشروعات الخضراء الذكية، مؤكدا ثقته الكبيرة في قدرات ونوعية المشروعات التي ستدخل بها المحافظة في هذه المسابقة،في حصد مراكز متقدمة في هذا العام، مشيدا بالمشاركات المميزة في الأعوام السابقة، ومنوها على أن المحافظة لم تدخر جهد في سبيل دعم كل المشروعات المتقدمة في هذا المجال.

بني سويف محافظ بني سويف المشروعات الخضراء وزارة التخطيط النماذج

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