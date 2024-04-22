حاول عبور الشريط الحديدي.. وفاة شاب أسفل عجلات قطار الواسطى ببني سويف

لقي شاب مصرعه أسفل عجلات قطار بمزلقان الواسطى بمحافظة بني سويف، اثناء محاولته عبور الشريط الحديدي، ونقلت جثته بسيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

بلاغ بوفاة شاب تحت عجلات قطار

وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بوفاة شخص دهسًا أسفل عجلات قطار بمزلقان الواسطى، شمال المحافظة، وتم التوجيه بالانتقال على الفور لموقع البلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

تفاصيل الواقعة

وبالانتقال والفحص، تبين وفاة "محمد ع.ع" 20 عامًا، بدون عمل، مقيم مركز الواسطى، وذلك اثناء محاولته عبور الشريط الحديدي تزامنًا مع مرور القطار، وعقب اتخاذ الإجراءات اللازمة، ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بني سويف جثة المتوفي إلى مستشفى الواسطى المركزي.

وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إيداع الجثة مشرحة المستشفى، تحت تصرف الشرطة والنيابة العامة التي طلبت انتداب مفتش الصحة المختص تمهيدًا لاستصدار تصريح الدفن وتسليم الجثة إلى ذويه.