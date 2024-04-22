الإثنين 22 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

الكشف وتوفير العلاج لأكثر من 1400 حالة في 7 تخصصات ببني سويف

الكشف على المرضى
الكشف على المرضى

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

 

وقال إن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".         

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، بشأن قيام إدارة القوافل، بتنفيذ قافلة طبية "على مدار يومين بقرية شنرا مركز الفشن، مكونة من 8عيادات في 7 تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة،النساء، الجلدية، الأسنان، تنظيم الأسرة) وضمن إجراءات وقائية مشددة حيث تم الكشف على 1447 مريضًا وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم 117،معمل طفيليات 36،حالات الأشعة العادية 10، استصدار 11 قرارا للعلاج على نفقة الدولة، موجات فوق صوتية 132 حالة، تحويل حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج.

وعلى هامش القافلة تم عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 120 مواطنا عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي،فيروس كورونا،السعار،أنفلونزا الطيور،الطفيليات المعوية والبلهارسيا )، الأمراض غير المعدية (الضغط،السكر والسمنة)، أورام الصدر،تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100 مواطنا.

بني سويف الفشن حياة كريمه قافلةطبية وزارة الصحة

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