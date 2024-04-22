الإثنين 22 أبريل 2024
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محافظات

"تعليم بني سويف" فوز 48 مبنى مدرسي في مسابقة سيماف"SMAF"

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

أعلنت مديرية التربية والتعليم فى بني سويف، فوز 48 مبنى مدرسي بالإدارات التعليمية ببني سويف والذي يضم أكثر من 90 مدرسة في مسابقة سيماف (SEMAF) ضمن مشروع الصيانة البسيطة والممول من بنك التعمير الألماني والتي تنظمها وحدة دعم اللامركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام السابع بتمويل بنك التعمير الألماني.

ووصل إجمالي مبلغ الجوائز 330 ألف جنيها توزع على المدارس الفائزة لأعمال الصيانة البسيطة وتختلف الجائزة من مدرسة لأخرى بحسب عدد الفصول وأعداد التلاميذ بها وفقًا لاحتياجات كل مدرسة لخدمة أعمال الصيانة البسيطة والنظافة بالمدرسة بشكل أساسي

ووجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف مسؤولى قطاع التربية والتعليم بالاستفادة  من جوائز تلك المسابقة، التي تعتبر نافذة  إضافية لتوفير تكاليف أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس الفائزة، وفي نفس الوقت دعما وتشجيعا   للامركزية المدارس التي تقوم بعمل متميز في مجال الصيانة والنظافة والتي تنظم عمليات الصيانة والنظافة بطريقة منهجية وتشاركية بالتعاون مع مجلس الأمناء.

وأوضح هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم، أن المسابقة تستهدف المدارس الحكومية الرسمية بمرحلة التعليم الأساسي ويتم تنفيذها سنويًا من خلال وحدة دعم اللامركزية بالمديرية، وشارك فيها 246 مدرسة على مستوى إدارات التعليم واسفرت عن فوز 90 مدرسة، بواقع 10 مبان تضم    16 مدرسة باهناسبا، و10 مبان تضم 14 مدرسة بالفشن، و8 مبان تضم 17 مدرسة بإدارة ببا، و8 مبان تضم 21 مدرسة بناصر، و7 مبان تضم 12 مدرسة بالواسطى و5 مبان تضم 10 مدارس بسمسطا،موجهًا التهنئة للمدارس الفائزة في المسابقة متمنيا لهم التوفيق ومواصلة العمل الجاد لخدمة المنظومة التعليمية.

وأضاف عمر سيد مدير عام الشؤون المالية بأن إجمالي عدد المدارس المشاركة في المسابقة 246 مدرسة خلال 48 مبنى مدرسي سوف تستفيد من المبلغ المخصص لها في أعمال الصيانة البسيطة والذي يصل إلى 330 ألف جنيها توزع على 90 مدرسة فائزة في المسابقة بنسب مختلفة حسب اعداد التلاميذ وعدد الفصول.

وأشار الدكتور محمد حسين مسؤول اللامركزية بالمديرية بأن المسابقة تستهدف المدارس الحكومية الرسمية بمرحلة التعليم الأساسي ( ابتدائي، اعدادي) ورياض الأطفال في حالة تواجدها في المبنى المدرسي، مضيفًا بأن اختيار المدارس الفائزة  تم وفق معايير محددة من خلال ثلاث مستويات، الأول نظافة المبنى المدرسي وحالة الأبواب والشبابيك ومقاعد التلاميذ والمعامل وتوافر معدات النظافة ومشاركة مجلس الأمناء في عمليات الصيانة.

وفي حالة تساوي الدرجات يتم اللجوء لمعايير المستوى الثاني ومنها التقدم للاعتماد التربوي وتوفير موارد إضافية بواسطة مجلس الأمناء وتوافر حديقة مستغلة وهل مدرسة مشتركة ثم موقع المدرسة ريف أو حضر وعند تساوي الدرجات بعد إضافة درجات المستوى الثاني يتم اللجوء إلى معايير المستوى الثالث المتمثلة في الإنجازات المتميزة لمجلس الأمناء وتواجد الأنشطة الصيفية والمبادرات بالمدرسة.

بني سويف التربية والتعليم مسابقة سيماف ناصر الفشن

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