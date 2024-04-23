موسم الخير.. محافظ بني سويف حصاد القمح في إهناسيا (صور)

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف موسم حصاد محصول القمح لموسم 2024/2023 داخل أحد حقول القمح بمركز إهناسيا.

جاء ذلك بحضور المهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة، و الدكتور سعيد حماد مدير مشروع ترشيد استهلاك المياه بجهاز تحسين الأراضي التابع لوزارة الزراعة، والمهندس جمعة عبد الحفيظ وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية، وناصر سيف النصر رئيس مركز ومدينة إهناسيا، وهاني الجويلي رئيس مركز مدينة بني سويف.

الدولة بمؤسساتها وأجهزتها لا تألو جهدًا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كل التيسيرات لهم

وتجول محافظ بني سويف داخل أحد الحقول الإرشادية بعزبة الديري بزمام قرية النويرة، وهنأ المحافظ المزارعين ببدء موسم الحصاد، والشكر على ما قدموه خلال الموسم الماضي، متمنيا أن يكون هذا الموسم خير وبركة ونماء على مزارعي مصر، منوهًا وأن الدولة بمؤسساتها وأجهزتها لا تألو جهدًا في الاهتمام بالمزارعين، وتقديم كل التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد، وحتى توريد المحصول وتسلم المستحقات المالية.

بني سويف تعتمد على تطبيق أحدث الطرق العلمية في الزراعة

وأشار"غنيم" إلى أن بني سويف أصبحت خلال الفترة الماضية من المحافظات السباقة التي تعتمد على تطبيق أحدث الطرق العلمية في الزراعة، لاسيما مع وجود مركز بحوث سدس والذي يقوم علماؤه وباحثوه بدور كبير في استنباط سلالات من التقاوي عالية الإنتاجية، ومقاومة للآفات والتغيرات في الأحوال الجوية،بما يسهم في خطة الدولة التي تستهدف تحقيق الإكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وتقليل الاستيراد، خاصة في ظل الظروف والتحديات على المستوى الداخلي والإقليمي والدولي مما يستلزم منا جميعاُ التعاون والتضافر لعبور أي أزمات وتحديات لتجسير الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج المحلي وهو ما يعتمد في المقام الأول على وعي ووطنية المزارعين وبالتالي قيامهم بتوريد أكبر كميات للصوامع والشون الحكومية

وأشار محافظ بنى سويف إلى تكليفاته للقائمين على منظومة التوريد بتوفير كافة التيسيرات اللازمة أمام المزارعين والموردين بالشون وصوامع التخزين، والالتزام بالخطة التي وضعتها المحافظة في هذا الشان،مشددا على تعزيز التواصل الدائم مع غرف العمليات المركزية والفرعية بديوان عام المحافظة والتموين والزراعة والوحدات المحلية السبع، لتذليل كافة العقبات أولا بأول، مع التأكيد على التنسيق مع جهات التسويق بسرعة إنهاء إجراءات تسليم ثمن المحصول للموردين، وإرسال تقرير يومي يحتوي على الكميات الموردة، وآليات التعامل الفعال مع أية مواقف طارئة.

120 ألف إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح في المحافظة

من جهته قال المهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة، إن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح للموسم الشتوي 2023- 2024،قد بلغت 120 ألف فدانًا على مستوى مراكز المحافظة، وأن الحقل الإرشادي "الذي يشهد افتتاح موسم الحصاد "تم تنفيذه ضمن مشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية، والذي يتميز بالعديد من المزايا منها ترشيد الاستهلاك في معدلات الري بنحو 20% من المياه،وزيادة الإنتاجية والتفريع خاصة وأن الحقل تم تسويته بالليزر بالتعاون مع جهاز تحسين الأراضي.

وأشار إلى جهود المديرية بالتنسيق مع الري في تنظيم العديد من الندوات الإرشادية للمزارعين لتوعيتهم بأفضل أساليب الزراعة والري بما يساهم في تحقيق إنتاجية عالية للفدان، وكذا توعيتهم بأهمية محصول القمح وضرورة توريد أكبر كميات من المحصول للصوامع والشون.

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