إصابة 4 شباب إثر انقلاب سيارة ربع نقل بصحراوى بنى سويف

أصيب 4 شباب، اليوم الإثنين، إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الزعفرانة الصحراوي الشرقي، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بنى سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الزعفرانة بعد البنزينة، اتجاه الزعفرانة بطريق بنى سويف الصحراوي الشرقي، أسفر عن إصابة 4 شباب بإصابات مختلفة، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم لهم.

وانتقلت سيارات الإسعاف ببني سويف إلى مكان الحادث، عقب إخطار من إدارة النجدة بالمحافظة والأهالى، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصي، لتلقي العلاج اللازم لهم.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصي 4 مصابين، هم: يوسف حمادة، 20 سنة، وبه اشتباه ما بعد الارتجاج، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وأسامة محمد، 22 سنة، وبه جروح وسحجات متفرقة بالجسم، وإسلام شحاتة، 26 سنة، وبه جرح قطعي بالرأس حوالي 5 سم وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، ويوسف محمد قرني، 14 سنة، وبه جروح وسحجات متفرقة بالجسم.

وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهم، وإجراء الفحوصات الطبية للوقوف على مدى إصابتهم، ودرجة الإصابة التي تعرضوا لها خلال الحادث.

وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على ملابسات الواقعة.