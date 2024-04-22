إزالة 17 حالة ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ22 في بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل في حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـــ 22 لإزالة التعديات التي بدأت "السبت الماضي" تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة. يأتي ذلك ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حقوق الشعب، من خلال إزالة كافة أشكال التعديات، وذلك وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي أعده أحمد إبراهيم، مدير أملاك الدولة، وتضمن الإشارة إلى إزالة 17 حالة تعدي (16 حالة على مساحة 12 قيراط أرض زراعية + حالة على مساحة 75 متر حرم الصرف)، وذلك بعد مرور يومين على بدء المرحلة الثالثة. تم ذلك بالتنسيق بين كافة الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية.

أشار محافظ بني سويف إلى تكليفاته لمسؤولي الأجهزة التنفيذية والأمنية بضرورة الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المستردة وخاصة أيام العطلات الرسمية. كما دعا إلى التواصل الدائم بين غرفة عمليات المحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وذلك وفقاً للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة.

يذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر "يناير، فبراير، مارس، أبريل"، وبدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 27 يناير حتى 16 فبراير الماضي، وتم خلالها إزالة 240 حالة. تلتها المرحلة الثانية من 24 فبراير إلى 15 مارس الماضي وتم خلالها إزالة 222 حالة، على أن تختتم بالمرحلة الثالثة "الحالية" خلال الفترة من 20 أبريل الجاري إلى 9 مايو 2024.