الثلاثاء 23 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ بني سويف يلتقي وفدًا من وزارة التنمية المحلية

جانب من لقاء محافظ
جانب من لقاء محافظ بني سويف ووفدًا من وزارة التنمية المحلية

التقى د.محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف وفدًا من مسؤولي مشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية بحضور اللواء حازم عزت السكرتير العام والدكتور خالد عبد الحليم مستشار الوزير لتنمية الصعيد ومدير مشروع الدعم الفني والدكتورة نهاد المغربل، والدكتور باسم فهمي، الدكتور محمد صابر،الدكتور إيهاب عقبة،الدكتور أشرف خضر، الدكتور نادية خليفة والدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية " ومنسق المشروع من المحافظة"، وعدد من التنفيذيين المعنيين بالمحافظة.

وأثنى المحافظ على الجهود المبذولة من وزارة التنمية المحلية فى مجالات دعم جهود المحافظات لتطوير الإدارة المحلية، لا سيما فى المجالات التي تتماشى مع احتياجات المواطنين والتى تدعم وتعزز الموارد الذاتية للمحليات والذى ينعكس بالإيجاب على دعم الرؤى والاستراتجيات المحلية فى تحسين مستوى وجودة القطاع الخدمي من خلال تعزيز القطاع التنموي فى مختلف المجالات الاقتصادية التي تتميز بها المحافظات وتكتيب فيها ميزات نسبية وقدرات تنافسية متنوعة.

أشار محافظ بني سويف إلى الجهود النوعية التى نفذتها المحافظة على مدار أكثر من 4 سنوات فى إطار الدفع بجهود الدولة، ورؤيتها  الإستراتجية 2030 التي ترعاها وتتبناها القيادة السياسية وتواصل الحكومة بكل وزارتها وأجهزتها المختصة فى ترجمتها لواقع عملي ومشروعات كبرى خدمية وتنموية، غيرت من وجه الحياة فى مختلف المناطق والمدن والقرى، وانعكست تاثيراتها المتعددة والداعمة على مستوى وجودة الخدمات الحيوية التي يتعامل معها المواطن بشكل أساسي ويومي، وكذا فتح آفاق تنموية عديدة تمتد آثارها الإيجابية على مختلف القطاعات.

ونوه المحافظ، عن إطلاق أول استراتيجية محلية عامة فى سبتمبر 2020 بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وتفعيل كل محاورها وأهدافها حتى أصبحت أيضا هي الأولى في  التطبيق،وذلك من خلال جعل كل الاستراتجيات التنموية وما يخرج عنها من مشروعات خدمية وتنموية تكون تحت مظلة الاستراتجية المحلية العامة للمحافظة فى قطاعات السياحة والزراعة واللوجستيات والمشروعات الصغيرة والاتصالات، وكل ما يتعلق بالجهود الخدمية والتنموية ومسار تنفيذ الخطة الاستثمارية العامة .

وأكد المحافط، أهمية تضافر الأطراف المعنية لتفعيل وتعظيم دور الاستراتجية المحلية للمحافظة فى تحقيق التنمية المحلية الموجودة، مشيرًا إلى التعاون فى جعل الاستراتجية المحلية دليلًا استرشادىًا مؤثرًا فى إعداد الخطة الاستثمارية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتي يتم وضعها مركزيًا وفقًا لرؤية مصر 2030.

وناقش محافظ بنى سويف، الرؤى والأهداف الاستراتجية والبرامج الخاصة بإعداد الخطة الاستراتيجية للمحافظة بالتنسيق مع مشروع الدعم الفني الممول من الاتحاد الأوروبي والذى يستهدف تعزيز التنمية المحلية المتكاملة واللامركزية بالتركيز على محافظات الصعيد،  والذى ينطلق من محافظة بني سويف ليتم تعميمها تباعًا  على باقى المحافظات، حيث استعرض مع الوفد الوزارى نتائج ورش العمل الجاري تنفيذها استكمالًا لورش العمل للقاءات الفنية  والتشاركية التي تمت فى فبراير الماضي بديوان عام المحافظة.

بني سويف محافظ بني سويف وزارة التنمية المحلية الاتحاد الأوروبي مشروعات كبرى

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