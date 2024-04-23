إزالة 26 حالة تعد ضمن الموجة الـ22 في بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على انتظام العمل في حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ22 لإزالة التعديات التي تشرف عليها اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة.

وأكد أن هذه الحملات تأتي ضمن جهود الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حقوق الشعب من خلال إزالة كافة أشكال التعديات، وذلك بناءً على توجيهات القيادة السياسية.

وخلال مناقشته للتقرير الذي أعده أحمد إبراهيم، مدير أملاك الدولة، تم التأكيد على إزالة 26 حالة تعد، (25 حالة على مساحة 20 قيراطًا أرض زراعية وحالة واحدة على مساحة 75 متر حرم الصرف) بعد مرور 3 أيام على بدء المرحلة الثالثة التي انطلقت في 20 أبريل الجاري. وتم ذلك بالتنسيق بين كافة الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية.

وأشار محافظ بنى سويف إلى تكليفاته لمسؤولي الأجهزة التنفيذية والأمنية بضرورة الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المستردة، وخاصة أيام العطلات الرسمية. وشدد على التواصل الدائم بين غرفة عمليات المحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وذلك وفق البرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة.