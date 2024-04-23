الثلاثاء 23 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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رئيس جامعة بني سويف يشهد حفل تخرج الدفعة 22 للطب البشري

جانب من حفل تخرج
جانب من حفل تخرج الدفعة 22 للطب البشري بجامعة بني سويف

شهد د.منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف اليوم، حفل تخرج الدفعة 22 لكلية الطب البشري دفعة الراحل د.أشرف خالد" وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.

جاء ذلك بحضور د.أسامة عبد الحي، نقيب أطباء مصر ود.جمال عبد الرحمن، نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب، والدكتور سامح المراغي، نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع، ود.طارق على نائب رئيس الجامعة لقطاع الدارسات العليا، والدكتور خالد الحديدي عميد كلية الطب، والدكتور عماد البنا المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة ونقيب أطباء بني سويف، والدكتورة حنان سليمان عضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، ومحمد سليم أمين عام الجامعة،  والعمداء السابقين ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام والطلاب وأولياء الأمور.

ووجه رئيس الجامعة، التهنئة لأبنائه الطلاب  وأولياء أمورهم  مثمنًا  الجهد الذي بذلوه مع أبنائهم  ، كما وجه تحية شكر وتقدير لكل من عميد الكلية وأعضاء هيئة التدريس لما قدموه من خبرة علمية وعملية للخريجين، معرباُ عن سعادته بمشاركة في حفل تخرج أبنائه الطلاب الذين كرسوا جهودهم طوال العام الدراسي للمذاكرة وتحصيل العلم.

وأعرب عن مدى فخره واعتزازه  بما بذلوه من جهود، مؤكدًا  ضرورة  الالتزام  بأخلاق المهنة ومواصلة العمل  والدراسة للنهوض بالبحث العلمي في المجال الطبي، وأن الجامعة لا تدخر جهدًا  في تقديم كل الدعم اللازم للطلاب  في استكمال الدراسات العليا.

أضاف أن كلية الطب تعد أهم الكليات لدورها العلمي والبحثي وأن لها دور عظيم  في تعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع وأن جامعة بني سويف من الجامعات التي بها قطاع طبي متميز ومتكامل بكلياتها المتعددة  مما يساهم في تحقيق رسالة الجامعة في هذا المجال المهم، كما دعا النقابة لتقديم مزيد من التسهيلات الاجتماعية للأطباء وخاصة الأطباء الجدد.

وأكد نقيب الأطباء أهمية مهنة الطب موجهًا الشكر لرئيس الجامعة والطلاب وأسرهم.

وأشار الدكتور عماد البنا، إلى المسئولية التي تكون على عاتق الطبيب والتي تجعله يدرس ويتعلم بشكل مستمر حتى يواكب التغيرات السريعة في المجال الطبي.

وأوضح  د.خالد الحديدي، أن كلية الطب بالجامعة تمتلك مجموعة من الكوادر الطبية المتميزة على المستوي المحلي والدولي.

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